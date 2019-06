Marvel's Avengers: Reaktionstests kein zentraler Bestandteil der Spielmechanik - 4Players.de

Die Reaktionstests (oder auch: Quick Time Reactions, QTR) sollen keinen zentralen Bestandteil innerhalb der Spielmechanik von Marvel's The Avengers darstellen. Das hat Creative Director Noah Hughes gegenüber WccfTech zu Protokoll gegeben.Im Rahmen der E3-Demo ist der recht hohe Anteil dieser Reaktionstests aufgefallen. Laut Hughes sollen diese jedoch nur bei der Einführung verstärkt genutzt und im restlichen Spiel deutlich spärlicher eingesetzt werden."Das ist kein zentraler Bestandteil unserer Spielmechanik und nichts, was wir übermäßig einsetzen wollen", so Hughes zum Thema QTR. "Ich denke, wir nutzen das sowohl zum Training als auch in exotischen Momenten. Aber wir gehen sparsam mit ihnen um. Aber sie können für uns auch nützlich sein."Marvel's The Avengers soll am 15. Mai für PC, PS4, Xbox One und Stadia erscheinen. Erste Eindrücke zum Spiel gibt es in unserer E3-Vorschau Letztes aktuelles Video: E3 2019 A-Day-Trailer