Marvel's Avengers: Superhelden-Spiel wird für PS5 optimiert - 4Players.de

Marvel's Avengers erscheint neben dem PC zwar auch noch für die aktuelle Konsolengeneration mit PS4 und Xbox One, aber das Action-Abenteuer rund um die Superhelden soll bereits für die PlayStation 5 optimiert werden, die Sony im Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlichen will. Das hat Scot Amos, Studioleiter von Crystal Dynamics, im Gespräch mit dem Youtube-Kanal HOT 97 verkündet, wie GT Magazine schreibt.Unklar bleibt, ob er damit mögliche Verbesserungen der PS4-Version durch eine potenzielle Abwärtskompatibilität meint oder die optimierte Version speziell für die neue Sony-Konsole entwickelt wird.Marvel's The Avengers erscheint am 15. Mai für PC, PS4, Xbox One und Stadia.Letztes aktuelles Video: Kamala Khan Embiggen Trailer - NYCC 2019