Marvel's Avengers: Systemanforderungen und Details zur PC-Version

Windows 10 64-Bit

CPU: i3-4160 oder vergleichbare AMD CPU

8 GB RAM

Nvidia GTX 950 / AMD 270 (mindestens 2 GB Video-RAM)

DirectX 12

75 GB HDD-Speicherplatz

Windows 10 64-Bit

CPU: Intel Core i7 4770K mit 3,4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 mit 3,2 GHz

16 GB RAM

Nvidia GTX 1060 mit 6 GB oder AMD Radeon RX 480 mit 8 GB.

DirektX 12

110 GB SSD-Speicherplatz

Die Entwickler von Marvel's Avengers haben Details zur PC-Version auf Steam verraten. Versprochen wird Unterstützung für "ultrabreite Auflösungen" sowie Multi-Monitor-Konfigurationen und eine uneingeschränkte Bildwiederholrate. Darüber hinaus kann ein optionales hochauflösendes Texturpaket (30 GB) runtergeladen werden. Es wird vollständig konfigurierbare Tastatur- und Maus-Steuerungsoptionen geben. Man wird auch nahtlos zwischen Controller (mehrere Tasten-Layouts) und Tastatur/Maus wechseln können. Die PC-Version benötigt zwingend einen Drittanbieteraccount: Square Enix Members (unterstützt Verknüpfung mit Steam-Account).Mindest-Spezifikationen:Empfohlene Spezifikationen:Die Vorbesteller-Beta findet auf Steam zwischen dem 14. und 16. August statt. Die Open Beta auf Steam ist vom 21. bis zum 23. August vorgesehen. Die Beta umfasst Einzelspieler-Inhalte aus der Kampagne, kooperative Kriegszonen-Missionen und Heldenfortschritt (Iron Man, Hulk, Kamala und Black Widow). Bis Helden-Stufe 15 und Power-Level 45 wird man aufsteigen können.Letztes aktuelles Video: VideoVorschauMarvel's erscheint am 4. September 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Das Superhelden-Actionspiel wird auch als Start-Titel für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass es sowohl für die neue Konsole von Microsoft via Smart Delivery als auch die PS5 eine kostenlose Upgrade-Funktion geben wird, sollte man das Spiel bereits für die Geräte der vorherigen Generation besitzen. Dabei soll man die Upgrade-Funktion unabhängig davon in Anspruch nehmen können, ob man die Disk- oder Download-Version besitzt. Jeder nach dem Launch erscheinende Superheld, jede Story-Erweiterung und jede Region sind für alle Spieler, die das Hauptspiel besitzen, immer kostenlos.