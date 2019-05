Railway Empire: France-DLC: Frankreich-Erweiterung und Community Update #2 - 4Players.de

Kalypso Media und Gaming Minds haben die Download-Erweiterung "France" und das "Community Update #2" für Railway Empire auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.Der "France"-DLC ist für 12,99 Euro erhältlich. Das Add-on umfasst das Szenario "In eine neue Zeit (1874-1890)" und die Kartenerweiterung "France" für die Modi "Freies Spiel" und "Modellbau". Zehn historische Lokomotiven wie die Coupe Vent (4-4-0) und die Forquenot (2-4-2), ein Dutzend neuer Waren und Konzessionen werden ebenfalls eingeführt. Letzteres bedeutet, dass die Karte in Gebiete aufgeteilt ist, die mit dem Erwerb von Konzessionen freigeschaltet werden können (auch auf der übergreifenden Amerika-Karte verfügbar).Der Publisher schreibt über die Erweiterung: "Wir schreiben das Jahr 1874. In Frankreich ist die Monarchie nach der Abdankung des Kaisers Napoleon 3. und der Ausrufung der Dritten Republik erneut zusammengebrochen. Das Land erholt sich noch immer von den Auswirkungen des Deutsch-Französischen Krieges und die neue Ordnung ist brüchig. Im Railway Empire-DLC 'France' müssen Sie nun entscheiden, ob Sie lieber die Grenzen stärken und den General mit Nachschub für die Grenzregionen unterstützen möchten, oder ob Sie die Infrastruktur weiter in Richtung Paris ausbauen, um dem Minister für öffentliche Arbeit bei seinem umstrittenen Eiffelturm-Projekt unter die Arme zu greifen."Mit dem kostenlosen Update kommen einige von der Community gewünschte Neuerungen in das Spiel, unter anderem neue Listen für Bahnhöfe, Fabriken oder das Filtern von Zügen. Außerdem soll die Zugwartung an Bedeutung gewonnen haben.Letztes aktuelles Video: DLC Frankreich