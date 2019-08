Wie Bandai Namco mitgeteilt hat, wird es ab 3. September eine Demo zu Code Vein geben, in der man einen Charakter erstellt und mit dem ersten Dungeon den Einstieg ins Spiel erlebt. Am 27. September erscheint dann das komplette Abenteuer. Kleiner Wermutstropfen: Die Demo wird es ausschließlich auf PlayStation 4 und Xbox One geben, PC-Besitzer gehen leider leer aus.Letztes aktuelles Video: Demo-Ankündigung