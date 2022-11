Dead Cells: Kostenloses Crossover-Update mit sechs Indie-Titeln

Dead Cells: Neues Update mit Terraria, Shovel Knight und mehr

Ab wann ist das Indie-Crossover verfügbar und wie schaltet ihr es frei?

Auch über fünf Jahre nach Release bekommt Indie-Roguelite Dead Cells noch tatkräftige Unterstützung von Entwicklerstudio Motion Twin, das Fans regelmäßig umfangreiche Inhalts-Updates spendiert.Mit dem zweiten Part des Crossover-Updates „Everyone is Here“ hat man nun eine weitere Reihe an beliebten Indie-Perlen am Start, die ab sofort in Dead Cells mit neuen Waffen, Fertigkeiten und Skins im Rampenlicht stehen. Einen ersten Eindruck dazu liefert ein passender Trailer.Bekommt ihr dort bereits einige der verrückten Ideen zu sehen, die sich das Team von Motion Twin für das riesige Crossover-Update hat einfallen lassen, gibt es alle weiteren Infos auf Steam . Dort enthüllte man in einem neuen Community-Post nicht nur, welche Indie-Titel Einzug in Dead Cells halten, sondern auch, welche skurrilen Items sie mitbringen.Den Anfang macht Indie-Darling Terraria , zu dem selbst gerade erst ein brandneues Update angekündigt wurde. In Dead Cells können Terraria-Fans nun als der Guide spielen und mit dem himmlisch-pinken Schwert Starfury wortwörtlich die Sterne vom Himmel holen – und damit ihre Gegner pulverisieren.Mit dem Königszepter kommen Shovel Knight -Fans auf ihre Kosten, können sich in den treuen Ritter verwandeln und auf den Köpfen ihrer Feinde herumhüpfen wie mit einer Pogo-Stange. Hotline Miami schlägt sich dagegen mit Jacke und seinem Baseballschläger ins Spiel und hat passende Schadenseffekte im Gepäck.Zu guter Letzt dürfen dann noch Katana ZERO , Risk of Rain und Slay the Spire die dreckigen Korridore von Dead Cells aufhellen. Neben neuen Skins und einzigartiger Waffen bringt Slay the Spire dabei wohl die größten Veränderungen mit und balanciert die vier Spielercharaktere der Kartensause auf den kopflosen Protagonisten von Dead Cells.Wem bei den oben erwähnten Indie-Spielen und den damit einhergehenden neuen Möglichkeiten in Dead Cells schon das Wasser im Mund zusammenläuft, hat allen Grund zur Freude: Der zweite Teil des Crossover-Updates „Everyone is Here“ ist ab sofort und vollkommen kostenlos verfügbar.Zunächst dürfen aber nur PC-Spieler die neuen Fähigkeiten und Gegenstände ausprobieren, Konsoleros müssen sich genau wie beim ersten Update noch etwas gedulden. In der Zwischenzeit bietet Dead Cells aber dank den bereits in der Vergangenheit erschienenen Updates viele Optionen, sich die Wartezeit zu versüßen.