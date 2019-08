Blasphemous: 2D-Action-Adventure erscheint im September für PC, PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

Erkunde eine nichtlineare Welt: Überwinde furchterregende Feinde und tödliche Fallen, während du dich durch verschiedene Landschaften wagst und in der dunklen, schaurigen Welt von Cvstodia nach Erlösung suchst.

Brutaler Kampf: Entfessle die Kraft von Mea Culpa, einem Schwert, das aus Schuldgefühlen geboren wurde, um deine Feinde zu töten. Erlerne verheerende neue Combos und Spezialangriffe, während du alle aus dem Weg räumst.

Hinrichtungen: Entfessle deinen Zorn und erfreue dich an der blutigen Zerstückelung der Gegner in wunderschönen, pixelgenauen Hinrichtungsanimationen.

Passe deinen Charakter an: Entdecke und benutze Relikte, Rosenkranzperlen, Gebete und Schwertherzen, um dir die neuen Fähigkeiten und Werte-Verbesserungen zu holen, die du zum Überleben brauchst. Experimentiere mit verschiedenen Combos, um deinen Spielstil zu variieren.

Aufregende Bosskämpfe: Horden gigantischer, verdrehter Kreaturen stehen zwischen dir und deinem Ziel. Erfahre, wie sie sich bewegen, überlebe ihre verheerenden Angriffe und gewinne.

Schalte die Geheimnisse von Cvstodia frei: Die Welt steckt voller gequälter Seelen. Einige wollen dir helfen, andere verlangen möglicherweise eine Gegenleistung. Entdecke die Geschichten und Schicksale dieser gefolterten Charaktere, um Belohnungen und ein tieferes Verständnis der dunklen Welt zu erlangen, in der du lebst.

Team17 und The Game Kitchen werden das 2D-Action-Adventure Blasphemous am 10. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) veröffentlichen. Der vom Hersteller als Metroidvania klassifizierte Titel sei ein "erbarmungsloser Action-Plattformer, der den schnellen Kampf eines Hack-and-Slash-Spiels mit einer tiefgründigen Handlung kombiniert, die durch die Erforschung eines riesigen Universums aus nichtlinearen Levels vermittelt wird."Folgende Hauptmerkmale werden von den Machern herausgestellt:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer