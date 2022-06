Xbox Game Pass: Nächste zwei Titel für den PC offiziell bestätigt

Das sind die beiden neuen Spiele im Game Pass für PC

Release im Game Pass steht kurz bevor

Im offiziellen News-Blog von Xbox wurden jüngst die nächsten beiden Titel, die in den Game Pass für den PC kommen, bestätigt. Am 21. Juni soll es soweit sein, das zweite Spiel folgt Anfang Juli.Bei den beiden Titeln, die schon in wenigen Tagen in Microsofts Game Pass für den Computer kommen sollen, handelt es sich auf der einen Seite um das Strategiespiel Total War: Three Kingdoms, welches bereits 2019 für den PC veröffentlicht wurde. Hinter dem zweiten Titel verbirgt sich das Arcade-Puzzle-Game Last Call BBS aus dem Hause Zachtronics.Der größere der beiden Namen, Total War: Three Kingdoms, wartet mit der schwierigen Aufgabe, das gespaltene China wieder zu vereinen, auf euch. Ihr sollt eure eigene Dynastie schmieden, indem ihr aus über zwölf Kriegsherren auswählst und das riesige Reich erobert, während ihr für eure Reihen rekrutiert und eure Widersacher militärisch und politisch dominiert. Ob der Titel die Erwartungen an die Total War -Reihe erfüllt, klären wir in unserem Test In Last Call BBS werdet ihr vor eine Kulisse gesetzt, die nostalgischer kaum sein könnte. Wir sitzen in der Ego-Perspektive vor einem alten Röhrenfernseher, auf dem allerhand Retro-angehauchte Puzzle-Games über den Bildschirm flimmern.Während wir Total War: Three Kingdoms wie eingangs erwähnt bereits ab dem 21. Juni im Zuge des Game Pass spielen dürfen, müssen wir uns für Last Call BBS noch etwas gedulden. Letzteres soll erst am 5. Juli in das Abo-Angebot aufgenommen werden.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass