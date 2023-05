Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im Juni und alle Abgänge im Überblick

Xbox Game Pass: Mit Amnesia: The Bunker zum Release – das sind die neuen Spiele im Juni

Die Abgänge im Juni

Dersteht vor der Tür und wie jeden Monat bedeutet das für, seinenmit frischem Futter in Form vonzu befüllen. Doch auch einigemüssen Mitglieder des Game Pass hinnehmen.Letztere fallen zur Mitte des Monats, am 15. Juni, aus dem Aufgebot des Abo-Service. Doch glücklicherweise lassen die neuen Titel nicht lange auf sich warten und schon am 6. Juni steht uns mit dem Release vondirekt das erste Highlight bevor.Am heutigen Nachmittag war es endlich so weit und Microsoft gab die neuen Spiele, die Xbox Game Pass-Abonnenten im Juni bevorstehen, bekannt. Mit dabei ist auchund am 6. Juni – im Game Pass – sein Debüt feiert. Außerdem sind es folgende Titel, die sich unter die Neuzugänge mischen:Auf den ersten Blick wirkt auch das erzählerische Abenteuer Dordogne, aufgrund seines, einem Aquarell ähnelnden, Art Designs, angenehm charmant.Ansonsten habt ihr noch bis zumZeit, die folgenden Spiele über den Xbox Game Pass zu zocken:Somit bleiben euch noch rund zwei Wochen, wenn ihr einem der genannten Titel doch noch eine Chance einräumen wollt. Und:, verraten wir euch natürlich ebenfalls, solltet ihr sie bislang gemisst haben.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass