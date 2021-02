Anthem: NEXT: Revision des Sci-Fi-Shooters eingestellt

A small team had been working on this new iteration of the multiplayer game since 2019, but they were informed today that they'll be moving to Dragon Age 4. EA held a review of the game's progress earlier this month, as Bloomberg previously reported https://t.co/eQmTq2oEjZ



Die Gerüchte , dass Electronic Arts diesen Monat eine Entscheidung über die weitere Zukunft von Anthem ab 6,49€ bei kaufen ) fällen werde, haben sich bestätigt. Allerdings nicht zugunsten des 2019 völlig unausgereift gestarteten Online-Shooters (zum Test ).In einem Blogbeitrag auf der Homepage von Entwickler BioWare verkündet der ausführende Produzent Christian Dailey, dass die Anthem NEXT getaufte Revision Geschichte sei und alle Arbeiten diesbezüglich eingestellt wurden. Die Server sollen aber auch weiterhin in Betrieb bleiben. Dass die gesetzten Ziele nicht erreicht wurden, sei u. a. auch der Covid-19-Pandemie zuzuschreiben, so Dailey, der sich abschließend bei den Fans für ihre Leidenschaft und Kreativität bedankt.Laut Jason Schreier sollen die Anthem-Entwickler fortan das für Dragon Age 4 zuständige Team verstärken Letztes aktuelles Video: VideoEpilog