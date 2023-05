PlayStation 5: Project Q-Handheld verfügt offenbar nur über kurze Akkulaufzeit

PlayStation 5: So lange soll der Akku von Project Q halten

Preis und Release sollen folgen

Auf demstellte Sony vor kurzem viele neue Spiele vor, aber auch frische Hardware: Miterscheint einfür die, zu dem nun ein bekannter Insider ein frisches Detail bereithält.Sony selbst ließ sich nämlich nicht zu sehr in die Karten blicken. Außer, dass, hielt man sich mit Infos sehr zurück, obwohl es gewiss viele Fragen gibt. Auf eine will Tom Henderson, der bereits vor der offiziellen Ankündigung über einen PlayStation 5 Handheld berichtete, schon jetzt eine Antwort wissen: Die Akkulaufzeit wird offenbar ziemlich kurz ausfallen.Bei Project Q handelt es sich nicht um einen klassischen PlayStation-Handheld im Stile der PlayStation Portable oder PlayStation Vita, sondern um ein reines Streaming-Gerät, für welches eine PlayStation 5 eine Voraussetzung ist. Wollt ihr Spiele auf der Project Q spielen, müssen diese zudem auf eurer PS5 nativ installiert sein, damit sie entsprechend gestreamt werden können.Trotzdessen, dass Project Q damit über einige Einschränkungen verfügt, wird der mobile Spaß nicht unbedingt langahaltend sein, wie Tom Henderson bei Insider Gaming schreibt. Seinen Informationen nach soll die Akku-Laufzeit gerade einmal beiliegen. Nur zum Vergleich: Die Nintendo Switch bietet im Schnitt eine Laufzeit von etwa drei bis sechs Stunden und das Steam Deck von Valve kommt sogar je nach Spiel auf bis zu sieben oder acht Stunden – und in beiden Fällen handelt es sich um vollständige Konsolen, die nativ eigene Spiele wiedergeben.Unrealistisch erscheint das Gerücht derweil nicht, bedenkt man, dass auch Sonys aktuelle Controller, der DualSense und der DualSense Edge, nicht gerade Akkwunder sind. Project Q würde dementsprechend ganz gut in diese Riege passen.Am Ende wird es aber bei Project Q vor allem um den Preis gehen. Bislang hat Sony diesbezüglich noch keine Angaben gemacht, aber ein zu hoher Preis könnte aufgrund der zusätzlichen technischen Einschränkungen bei vielen Kunden zum Desinteresse führen. Henderson selbst konnte noch keine Infos zum geplanten Preis seitens Sony in Erfahrung bringen, aber seiner Meinung nach dürfte der Streaming-Handheld nicht teurer als 200 US-Dollar werden.Wie hoch am Ende der Preis tatsächlich ausfällt und wann Project Q erscheint, will Sony erst in den nächsten Wochen und Monaten verraten. Aktuell soll die Kombination aus DualSense-Controller und 8 Zoll großem Display noch 2023 erscheinen. Zu einer möglichen, schweigt Sony hingegen komplett.