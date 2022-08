Grand Theft Auto 6: Entwickler "fest entschlossen, erneut kreative Maßstäbe zu setzen"

Grand Theft Auto 6: "Entwicklung ist in vollem Gange"

Offizielle Informationen: Fehlanzeige

Take-Two Interactive schraubt die Erwartungen an GTA 6 in die Höhe. So heißt es, man möchte "erneut kreative Maßstäbe für die gesamte Unterhaltungsindustrie setzen".Dies ließ der Mutterkonzern von Rockstar Games nun innerhalb des letzten Finanzberichts des Unternehmens verlauten. Dass die Entwickler von Grand Theft Auto 6 sich dabei besonders kühne Ziele gesteckt haben, offenbart die vollständige Aussage des Take-Two-Chefs ebenfalls."Die Entwicklung des nächsten Teils der Grand Theft Auto-Reihe ist in vollem Gange" bekräftigte CEO Harry Strauss Zelnick noch einmal innerhalb seines jüngsten Statements. Vertraut man seinen Worten, so greifen die Macher auch dieses Mal mit GTA 6 wieder nach den Sternen. "Das Team von Rockstar Games ist fest entschlossen, erneut kreative Maßstäbe für die Serie, unsere Branche und die gesamte Unterhaltungsindustrie zu setzen, so wie es das Label mit jeder seiner Veröffentlichungen an vorderter Front getan hat", konstituierte der CEO im direkten Anschluss noch einmal.Zieht man in Betracht, dass das neue GTA 6 noch nicht einmal einen offiziellen Namen verpasst bekommen hat, sind dies durchaus gewagte Äußerungen. Dennoch machen sie auch Hoffnung: Während sich Berichte über das unfertige Spiel tagtäglich häufen, scheint sein Release doch immer weiter in die Ferne zu rücken. Ein selbstbewusstes Statement, wie es Zelnick nun von sich gegeben hat, kann also nicht schaden, uns bei der Stange zu halten.Auch, wenn die Gerüchteküche bereits seit Monaten brodelt, will Rockstar uns dem Anschein nach ganz schön zappeln lassen. Denn offiziellere Informationen als jene, wie bezeichnend GTA 6 doch werden soll, bleiben nach wie vor aus. Ein jüngerer Bericht legt zumindest eine mögliche spannende Neuerung nahe: In Grand Theft Auto 6 könnten wir zum ersten Mal in die Rolle einer weiblichen Protagonistin schlüpfen , denn Rockstar Games möchte progressiver werden.Wieder andere Berichte sprechen davon, dass uns Rockstar gleich vier verschiedene Charaktere im Spiel zur Auswahl stellen möchte, mit denen wir sogar drei Städte erkunden dürfen. Worüber sich aber viele Branchen-Insider einig sind, ist die Tatsache, dass die Veröffentlichung der verkaufsfertigen Version von GTA 6 sich noch bis in das Jahr 2024 oder sogar darüber hinaus ziehen könnte Eilig haben dürften es Take-Two und Rockstar ohnehin nicht: Aus dem Finanzreport ging hervor, dass man bis heute annährend 170 Millionen Einheiten von GTA 5 verkauft hat und auch das neue GTA+-Abonnement ein "konstantes Wachstum seit seiner Einführung" verbuchen kann.