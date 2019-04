Anno 1800: Verkaufsstart, Verfügbarkeit, Day-One-Patch und Test auf der Zielgeraden - 4Players.de

Ubisoft hat nähere Details zur anstehenden Veröffentlichung von Anno 1800 bekannt gegeben. Das Aufbau-Strategiespiel wird um 00:00 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag (16. April) auf Uplay in Deutschland freigeschaltet. Die Freischaltung im Epic Games Store und bei Steam könnte später - je nach Plattform-Standard - erfolgen, heißt es. Zur Erinnerung : Anno 1800 wird nach dem Verkaufsstart nicht mehr bei Steam erhältlich sein. Passend zum Launch wird die "AnnoCast Launch Party" am 16. April um 15 Uhr auf twitch.tv/ubisoftbluebyte übertragen.Käufer der Box-Version werden (höchstwahrscheinlich) einen Key für die Ubisoft-Plattform Uplay erhalten. Das Spiel muss dort dem eigenen Uplay-Account hinzufügt werden. Alle Käufer der physischen Version müssen einen ca. 23 GB großen Day-One-Patch herunterladen, der zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen vornehmen wird. Anno 1800 wird keine permanente Internet-Verbindung benötigen. Es kann demnach auch offline gespielt werden (ohne Multiplayer).Unser Test von Anno 1800 befindet sich auf der Zielgeraden und wird auf jeden Fall vor Karfreitag erscheinen. Der "sehr gute" Ersteindruck aus den Vorschau-Artikeln bleibt bestehen und trotz kleinerer Macken sowie vertaner Chancen kämpft es um den Platin-Award.Letztes aktuelles Video: Im Wandel der Zeit Die Anno-Reihe