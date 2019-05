Anno 1800: Zweites Update steht bereit; über 200.000 Verkäufe in Deutschland - 4Players.de

Aktualisierung vom 15. Mai 2019, 15:50 Uhr:

Liebe Annoholiker, Patch 02 steht bereits in den Startlöchern! Er wird gleichzeitig auf Uplay, Steam und dem Epic Game Store zum Download bereit stehen.

Zeit: 14 Uhr

Größe: ~850mb

Release Notes ⮞ https://t.co/HJmlmDgnbp pic.twitter.com/brkOytY1oX — ANNO Deutschland (@ANNO_DE) 15. Mai 2019

Für bereits Bestehendes wohl nicht. Für alles weitere, das du in bereits bestehenden Savegames bastelst, wird es aber wirken. — ANNO Deutschland (@ANNO_DE) 15. Mai 2019

Ursprüngliche Meldung vom 15. Mai 2019, 10:36 Uhr:

Das zweite Update steht mittlerweile zum Download (Uplay, Steam, Epic Games Store) bereit. Es ist ungefähr 850 MB groß. Weitere Details findet ihr unten. Die Änderungen am Einflusssystem sollen sich laut Ubisoft aber nicht auf bereits gebaute und aufgestiegene Häuser auswirken, sondern nur auf "neu gebaute" Häuser.Wenn alles nach Plan läuft, wird im Laufe des heutigen Tages das zweite Update für Anno 1800 erscheinen. Der Patch wird die allgemeine Stabilität des Spiels, die Balance der Schiffe und das Einflusssystem überarbeiten. Nach dem Update wird mehr Einfluss generiert, sowohl von normalen Einwohnern als auch von den Investoren, wodurch sich der eigene Spielstil besser anpassen lässt. Auch die Einflusseffekte oder Boni werden verstärkt. Nach dem Update werden 20 Prozent der von Madam Kahia angebotenen Waren aus "europäischem Saatgut" bestehen, wobei die Seltenheit vom Fortschritt des Spielers abhängt. Die "königlichen Steuern" wollen die Entwickler mit einem späteren Update komplett überarbeiten. Das vorläufige Change-Log findet ihr hier Über die Anpassungen an Seeschlachten und Krankheiten auf Schiffen schreibt Ubisoft : "Mit Update 02 nehmen wir Änderungen an der 'passiven Verteidigung' der Schiffe vor, die bisher nicht wie angedacht funktioniert hat. Zudem erhalten einige der Schiffe Anpassungen bei ihren Werten. Unser Ziel ist es das je nach Situation sowohl Segel- als auch Dampfschiffe ihren Platz im Spiel haben, aber aktuell waren wir etwas zu vorsichtig wenn es darum geht Dampfschiffe zu attraktiven Optionen im späteren Spielverlauf zu machen. Mit diesen Änderungen kommen unsere Schlachtkreuzer ihrer Berufung 'nichts zu fürchten' etwas näher. Wir haben auch Änderungen bei Krankheiten auf Schiffen vorgenommen, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass sich eine Pandemie entlang eures gesamten Netzwerkes von Handelsrouten ausbreitet."Derweil hat der game - Verband der deutschen Games-Branche bekannt gegeben, dass sich das Aufbau-Strategiespiel seit Verkaufsstart am 16. April 2019 über 200.000 Mal in Deutschland verkauft hat. Das Spiel wurde in dem Kontext mit dem "game Sales Award in Platin" ausgezeichnet. Die nächste Hürde ist der "Sonderpreis" bei 500.000 Verkäufen. Bisher verriet der Publisher lediglich, dass Anno 1800 der am schnellsten verkaufte Teil der Aufbau-Strategie-Reihe war.Letztes aktuelles Video: Season Pass Trailer