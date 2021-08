Anno 1800: Weitere Pläne für 2021: Zwei kosmetische DLC und Update 13 mit "Nachhaltigkeitsmodus"

Am 31. August 2021 um 18 Uhr werden das Spiel-Update 12 und die Download-Erweiterung "Dächer der Stadt" (Season 3 DLC 3) mit Hochhäusern als große Endgame-Herausforderung für Anno 1800 ab 32,50€ bei kaufen ) erscheinen. Im Laufe des Jahres sollen noch zwei weitere kosmetische Erweiterungen und das Update 13 folgen (Quelle: Reddit Livestream ).Das "Fußgängerzonen-Paket" ist derzeit für den 28. September 2021 geplant (Über- und Unterführungen, Statuen, Brunnen und mehr). Der "Belebte-Städte-DLC" mit neuen Skins für Gebäude wird Ende des Jahres veröffentlicht. Die kosmetischen DLCs bringen nur neue optische Elemente (ohne Funktion) ins Spiel.Für Dezember 2021 ist Update 13 geplant. Neben "Quality-Of-Life-Verbesserungen" und Bugfixes wird das Update einen neuen Spielmodus ("Green Game Jam") enthalten. In diesem Modus wird man in eine andere Region reisen, um dort eine Stadt zu entwickeln und ein Umweltprojekt abzuschließen. Nachhaltigkeit soll besonders wichtig sein. In dem neuen Gebiet wird man stärker auf die Umwelt und die Auswirkungen achten müssen, z.B. Überfischung, Probleme der Nahrungsversorgung durch Monokulturen, Umweltverschmutzung, endliche Erzvorkommen und Bäume können nur nachwachsen, wenn noch ausreichend andere Bäume da sind.Letztes aktuelles Video: Season 3 Pass Trailer