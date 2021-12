Anno 1800: Das erwartet euch im Jahr 2022

Während sich das Jahr 2021 langsam aber sicher seinem Ende zuneigt, gibt es für alle Fans des Aufbauspiels Anno 1800 ab 21,99€ bei kaufen ) eine gute Nachricht: Im nächsten Jahr wird es weitere Inhalte geben. Das haben die Entwickler von Ubisoft Mainz im Rahmen eines kürzlich veranstalteten Livestreams angekündigt.Demnach soll zu einem noch nicht näher bekannten Zeitpunkt im nächsten Jahr der Startschuss für den mittlerweile vierten Season Pass fallen. Der soll insgesamt drei zusätzliche DLCs mit zahlreichen neuen Inhalten und Features bieten. Konkrete Details will das Team zwar nicht vor März 2022 verraten, doch es gibt immerhin erste Andeutungen. So soll der Fokus in der Season 4 vor allem auf dem Ausbau der Neuen Welt liegen, während zuvor die Alte Welt im Vordergrund stand. Des Weiteren soll mit jedem der neuen DLCs mindestens ein weiteres Szenario erscheinen, das euch jeweils vor einige Herausforderungen stellen soll. Allerdings sparte Ubisoft Mainz auch diesbezüglich mit genaueren Informationen.Außerdem wollen die Entwickler an der Tradition festhalten, im Zuge eines neuen DLCs stets auch ein kostenloses Update für alle Spieler zu veröffentlichen. Bei denen stehen vor allem Optimierungen und Bugfixes auf dem Programm. Was der neue Season Pass für Anno 1800 kosten wird, hat Ubisoft Mainz ebenfalls bisher offen gelassen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass er sich in einem ähnlichen Preissegment wie die vorherigen Pässe bewegen wird, die jeweils knapp 25 Euro gekostet haben.Letztes aktuelles Video: Season 3 Pass Trailer