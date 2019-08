Magic: The Gathering Arena: Ab Ende 2019 auch im Epic Store - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Beta-Spielszenen-Trailer



Das Sammelkarten-Spiel Magic: The Gathering Arena wird Ende 2019 auch im Epic Store zu finden sein. Wizards of the Coast kündigte diesen zusätzlichen Einzug in einen PC-Store im Rahmen der Gamescom Opening Night Live am vergangenen Diestag an. Vermutlich wird der Schritt zur anstehenden Rotation des Standard-Formates mit dem Release der nächsten Erweiterung "Throne of Eldraine" vollzogen, die am 24. September für Arena startet.Anders als viele andere PC-Titel wird MTG Arena aber kein Epic Store-Exklusivspiel. Stattdessen wird man neben dem derzeit bereits verfügbaren, eigenen Launcher auch die Möglichkeit haben, den Free-to-play-Titel Arena im Epic Store herunterzuladen. Wizards of the Coast bezeichnet dies als "exklusive Third-Party-Partnerschaft auf dem PC". Welche Boni für den Download im Epic Store bereitstehen werden wurde noch nicht angekündigt, getrennte Spielergruppen soll es aber nicht geben.