Call of Duty: Black Ops 4: Nächstes Zombies-Kapitel: "Das Uralte Böse" - 4Players.de

Das nächste Zombies-Kapitel in Call of Duty: Black Ops 4 steht vor der Tür. Am 26. März 2019 dürfen Black-Ops-Pass-Besitzer auf "Das Uralte Böse" (Ancient Evil) zugreifen. In dem neuen Zombies-Kapitel muss sich das Team aus der Chaos-Storyline (Bruno, Diego, Scarlett und Shaw) in einer unterirdischen griechischen Stadt gegen neue Arten von Untoten behaupten.Activision Blizzard: "Untermalt mit dem charakteristischen Call of Duty Zombies Gameplay, testet 'Ancient Evil' die Geschicke der Spieler bis aufs Äußerste. Vor der Kulisse einer gigantischen Höhle, kolossal genug, um eine ganze Stadt zu beherbergen, lauern neue Zombies und Feinde in den Schatten."Letztes aktuelles Video: Zombies - Das Uralte Boese