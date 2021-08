505 Games: Kunos Simulazioni bestätigt Arbeiten an einem neuen Assetto Corsa

Die italienischen Simulationsspezialisten von Kunos Simulazioni arbeiten an einem neuen Teil aus der Reihe Assetto Corsa. Das hat der Gründer des Studios, Marco Massarutto, im Rahmen einer Fragerunde bestätigt. Zuvor war das Projekt bereits durch die Erwähnung in einem Geschäftsbericht von Digital Bros, dem Mutterkonzern von Publisher 505 Games, durchgesickert.Viel verraten kann Massarutto zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über die neue Rennsimulation, die sich derzeit erst in der R&D-Phase (Research & Development) und daher noch recht am Anfang der Entwicklung befindet. Allerdings hob der Kunos-Chef hervor, dass man sich beim neuen Projekt noch stärker auf das "Gameplay" fokussieren wolle. Die grandiose Fahrphysik, die ohne Zweifel zu den besten Beispielen bei Rennsimulationen zählt, dürfte er dabei sicher nicht im Hinterkopf haben, sondern eher das Drumherum oder auch Faktoren wie die KI.Auf unsere Nachfrage zum Thema plattformübergreifendes Spielen (CrossPlay) merkte er an, dass ein solches Feature bei Assetto Corsa Competizione nicht mehr umgesetzt werden kann, bei zukünftigen Projekten aber evaluiert wird. Dabei ist die Entscheidung laut Massarutto nicht nur von der technischen Umsetzbarkeit, sondern auch der Geschäftspolitik von Sony und Microsoft als First-Party-Anbieter abhängig.