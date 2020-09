Spelunky 2: Roguelike-Plattformer gräbt sich auf die PS4

Screenshot - Spelunky 2 (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Spelunky 2 (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Spelunky 2 (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Spelunky 2 (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Spelunky 2 (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Spelunky 2 (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Spelunky 2 (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Spelunky 2 (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Spelunky 2 (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Spelunky 2 (PC-CDROM,PlayStation4)

Am 15. September 2020 haben Mossmouth und BlitWorks den Roguelike-Plattformer Spelunky 2 für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 19,99 Euro. Die PC-Fassung soll am 29. September folgen und kann auf Steam bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Spelunky kehrt mit dieser großzügig erweiterten Fortsetzung zum Roguelike-Plattformer-Original zurück. Lerne die nächste Forscher-Generation kennen, die sich auf der Suche nach Schätzen oder vermissten Verwandten auf dem Mond wiederfindet. Spelunky 2 baut auf den einzigartigen, zufällig generierten Herausforderungen auf, die das Original zu einem Klassiker gemacht haben, und bietet alten als auch neuen Spielern ein gewaltiges Abenteuer.Entdecke das Spiel alleine, spiele lokal mit bis zu vier Spielern oder - ganz neu - schließe dich online mit Freunden zusammen, um gemeinsam die Rätsel zu lösen (oder kämpfe gegen sie in Arena-Wettbewerbsmodi). Die Welt in Spelunky 2 ist noch dichter als im ersten Spiel: Es gibt mehr Gebiete, Charaktere, Fallen und Gegenstände sowie neue Interaktionsmöglichkeiten mit ihnen (und unter ihnen). Die Welt hat sich auch anders erweitert: Das klassische 2D-Plattformer-Gameplay bekommt durch verzweigende Pfade und Multi-Level-Ebenen eine dritte Dimension hinzu."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4