Geforce NOW: Activision Blizzard veranlasst Entfernung eigener Spiele von Streaming-Service

Spiele von Activision Blizzard, darunter Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch und Diablo 3, werden nicht länger mit dem kürzlich gestarteten Streaming-Service Geforce NOW funktionieren. Wie ein Sprecher von nVidia nach Angaben von PC Gamer im Forum bestätigte, folgt man damit dem ausdrücklichen Wunsch des Publishers, die hauseigenen Spiele aus der Bibliothek von Geforce NOW zu entfernen und damit die Streaming-Option zu unterbinden.In dem Statement heißt es:"Während wir den nächsten Schritt in der Evolution von GeForce NOW einleiten, haben wir zusammen mit Publishern daran gearbeitet, einen robusten Katalog eurer PC-Spiele bereitzustellen. Das bedeutet, dass kontinuierlich neue Spiele hingefügt werden, hin und wieder aber auch welche entfernt werden müssen - vergleichbar mit anderen digitalen Serviceangeboten.Wie von ihnen gewünscht, beachtet den Hinweis, dass Spiele von Activision-Blizzard vom Service entfernt werden. Obwohl das bedauerlich ist, hoffen wir, in Zukunft mit Activision-Blizzard zusammenzuarbeiten und in Zukunft diese Spiele und mehr zurückbringen zu können."Es wird spekuliert, dass Activision-Blizzard mit den aktuellen Konditionen unzufrieden sein könnte und eine neue Vereinbarung mit nVidia anstrebt. In den Kommentaren machen bereits einige Nutzer ihrem Ärger Luft, weil sie erst kürzlich Spiele des Publishers für die Verwendung mit GeForce NOW gekauft haben.Letztes aktuelles Video: Beta Testlauf mit mehreren Spielen