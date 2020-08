GeForce Now: Elf weitere Spiele, Synchronisierung mit Steam und RTX-Bundle mit Rainbow Six Siege

Blightbound (Steam)

Hellpoint (Steam und Epic Games Store)

Dead Age 2 (Steam)

Far Cry 3 (Epic Games Store)

For The King (Epic)

Life is Strange - Before the Storm

Magic the Gathering: Arena (Epic)

South Park: The Stick of Truth (Epic)

Stationeers

This War of Mine (Epic)

Warface (My.com)

Nvidia meldet, dass elf weitere Spiele via GeForce Now genutzt werden können, darunter Blightbound und Hellpoint. Darüber hinaus ist eine "einfache Synchronisierung" der Steam-Bibliothek angekündigt worden."Denn damit es ist jetzt viel einfacher, diese Spiele auf GeForce Now zu finden. Mitglieder können ihre Steam-Bibliothek jetzt mit GeForce Now synchronisieren, indem sie auf Einstellungen > Spiel synchronisieren gehen. Diese Funktion identifiziert Spiele in der Steam-Bibliothek, die von GeForce Now unterstützt werden, und fügt sie automatisch zu 'Meine Bibliothek' innerhalb der App hinzu. Sobald das Steam-Konto autorisiert ist, kann die GeForce-Now-Bibliothek jedes Mal nach Kauf eines neuen Steam-Spiels einfach auf diese Weise aktualisiert werden. So bleibt der eigene Spielekatalog in der GeForce-Now-App immer auf dem neuesten Stand", schreibt Nvidia.Neu auf GeForce Now:Abgesehen davon, dass Rainbow Six Siege fortan Nvidia-Highlights-Unterstützung (automatische Videoaufnahmen von wichtigen Spielszenen) bietet, ist das "Frames-Win-Games-GeForce-RTX-Bundle" angekündigt worden. Dabei erhalten Spieler für begrenzte Zeit beim Kauf einer GeForce-RTX-2080-Ti-, 2080-Super-, 2080-, 2070-Super-, 2070-, 2060-Super- oder 2060-Grafikkarte, oder eines Laptops bzw. Desktops mit entsprechender GPU einen PC-Download von Rainbow Six Siege Gold Edition dazu. Das Frames-Win-Games-GeForce-RTX-Bundle ist bis zum 27. August 2020 erhältlich ( Details ).Letztes aktuelles Video: VideoTest