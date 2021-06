GeForce Now: GFN-Thursday: Zehn weitere Spiele und Service-Update

Humankind (geschlossene Beta auf Steam und Epic Games Store)

Overcooked! 2 (kostenlos im Epic Games Store bis 24. Juni)

Roguebook (Steam)

Panzer Corps 2 (Epic Games Store)

Pathway (Steam)

Supraland (Steam)

Sword and Fairy (Steam)

Sword and Fairy 2 (Steam)

The Universim (Steam)

World of Warships (Epic Games Store)

Zehn weitere Spiele wird man in dieser Woche via GeForce Now streamen können. Overcooked! 2 (Free Game im Epic Games Store), The Universim Roguebook und die geschlossene Beta von Humankind gehören u.a. dazu. Außerdem wird ein Update für den GeForce-Now-Service ausgerollt. Es umfasst neue In-Stream-Statistiken (im Overlay und in den Menüs), Verbesserungen der Servicequalität und der Latenz bei Spielen, die Unterstützung von Adaptive Vsync, verschiedene Anpassungen zur Verbesserung der Bedienung und des Ladevorgangs sowie einen Editor für native Tastatureingabemethoden.Die Liste der zehn Spiele, die ab dieser Woche bei GeForce Now verfügbar sind: Guardians of the Galaxy (26. Oktober auf Steam) wird man ebenfalls via GeForce NOW spielen können.E3-Angebot: "Als spezielles E3-Angebot erhalten neue kostenlose GeForce-NOW-Mitglieder drei Tage Priority-Zugang für den Cloud-Gaming-Service. Obwohl der Anmeldezeitraum schon vorbei ist, haben Mitglieder noch bis zum 30. Juni Zeit, dieses Angebot einzulösen und von der Priority-Mitgliedschaft zu profitieren, die das GeForce NOW-Gaming-Erlebnis noch verbessern, wie z. B. vorrangiger Zugang zu Gaming-Servern, verlängerte Sitzungsdauer und RTX ON für (...) Raytracing-Grafiken."GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest