Harry Potter: Wizards Unite: Abenteuer-Sync mit Apple Health und Google Fit steht an

Beim Freischalten von Portschatullen werden neue Grafiken angezeigt, um zwischen den Distanzen zu unterscheiden. 2km Portschatullen zeigen einen Stiefel, 5km einen Kessel und 10km einen unaufgeblasenen Ball.

Einige Umgebungen der Portschatullen - z.B. Umbridges Büro - die vorher in Brillanten Events verfügbar waren, erscheinen erneut.

Durch Schlickschlupfe in allen Portschlüsseln besteht nun die Chance Zauberenergie zu erhalten. Spieler können auch zusätzliche Fragmente von Findbaren Gegenständen entdecken, die vorher nicht in Portschlüsseln verfügbar waren.

Niantic und WB Games wollen noch in dieser Woche die Abenteuer-Sync-Funktion in Harry Potter: Wizards Unite implementieren, um Spielern des Smartphone-Titels die Möglichkeit zu geben, "das Spiel mit Apple Health oder Google Fit zu verbinden, um die Gehdistanz aufzunehmen, selbst, wenn Harry Potter: Wizards Unite nicht läuft. Sobald die Funktion in den Einstellungen angeschaltet wurde, wird die Distanz im Hintergrund gezählt und auf Portschatullen angewandt. Abenteuer-Sync ist freiwillig und kann jederzeit in den Spieleinstellungen an- oder ausgeschaltet werden."Darüber hinaus seien Updates zu Portschlüsseln und deren Belohnungen geplant:Letztes aktuelles Video: Video-Test