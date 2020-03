Resident Evil 3: Capcom erwartet Verfügbarkeitsprobleme der Disc-Version durch Covid-19

ℹ️ Bitte beachtet unser Statement zum Release von #RE3. Danke für euer Verständnis ❤️#Capcom



Ihr bekommt Resident Evil 3 bei folgenden Händlern: https://t.co/8oRrqaSC5X pic.twitter.com/i4l3VIAwWo



— CAPCOM Germany (@CAPCOM_Germany) March 26, 2020

Nach Square Enix ( Final Fantasy 7 Remake ) stellt auch Capcom via Twitter klar, dass es Probleme mit der Verfügbarkeit der physischen Box-Versionen von Resident Evil 3 (Remake) im Einzelhandel geben könnte. Auch Verzögerungen und Verspätungen bei der Zusendung von bestellten Versionen werden erwähnt. Weitere Details soll man beim jeweiligen Händler in Erfahrung bringen. Die digitale Version des Spiels ist von solchen Problemen nicht betroffen. Das Remake von Resident Evil 3 erscheint am 3. April für PC, PS4 und Xbox One.Capcom im Originalwortlaut: "Allerdings bitten wir zu entschuldigen, dass es aufgrund des Coronavirus (Covid-19) zu Verspätungen bei der Zusendung von bestellten Spielen und signifikanten Einschränkungen bei der Verfügbarkeit der Disc-Version im Handel kommen kann. Grund dafür sind die zahlreichen Einschränkungen, die in vielen europäischen Ländern notwendig geworden sind, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verringern. Die Sicherheit unsere Fans, Mitarbeiter*innen und Partner hat für uns die höchste Priorität. (...) Wir sind aktuell in ständigem Austausch mit unseren Handelspartnern, um die bestmögliche Verfügbarkeit der Spiele für euch in der aktuellen Situation zu ermöglichen. Bitte kontaktiert eure Händler, um genauere Updates zu euren Bestellungen und der Verfügbarkeit von Resident Evil 3 zu bekommen."Letztes aktuelles Video: Raccoon City Incident Report