The Division 2: Titel-Update 3.0 veröffentlicht; Acht-Spieler-Raid "Dunkle Stunden" wird später freigeschaltet - 4Players.de

Wir haben die Belohnungen für die täglichen Prioritätseinsätze im Schwierigkeitsgrad 'Schwer' und 'Herausfordernd' erhöht. Sobald ihr den Ausstattungswert 500 erreicht habt, garantieren diese Aktivitäten Drops mit einem Ausstattungswert von 500.

Die Bosse aus heroischen, Stützpunkt- und Kopfgeld-Einsätzen sowie die Belohnungsbehälter aus Kontrollpunkt-Alarmstufe 4 garantieren Objekte mit dem Ausstattungswert 500, falls euer durchschnittlicher Ausstattungswert 500 beträgt.

Kontaminierte Beute aus der DZ ist nicht niedriger als der durchschnittliche Ausstattungswert des Spielers. Wenn ihr einen durchschnittlichen Ausstattungswert von 500 erreicht habt, garantiert kontaminierte Beute Objekte mit einem Ausstattungswert von 500.

Wir haben die Beute im gesamten Spielgebiet angepasst, um die Chancen zu verringern, dass Objekte droppen, die unter dem Ausstattungswert eures Charakters liegen."

Das Basismaximum für die Anfertigungsmaterialien, Verschlussgehäuse-Komponenten und Schutzstoff wurde um 200 erhöht. Das bedeutet, es beginnt jetzt bei 350 und endet bei 600 mit allen Materialkapazitäts-Vorteilen.

Inaya al-Khaliq in der Operationsbasis ist jetzt eine Anfertigungshändlerin. Sie ist neben der Werkbank im Weißen Haus zu finden. Ihrem Lager wurden spezialisierte und überlegene Fertigkeiten-Mod-Blaupausen hinzugefügt. Ihrem Lager wurde eine zusätzliche wöchentliche Blaupause hinzugefügt. Blaupausen vom Händler in der Operationsbasis wurden in ihr Lager aufgenommen. Hinweis: Auch wenn Inaya eine Vielzahl Blaupausen anbietet, gibt es noch andere Quellen, wie Siedlungen und Kontrollpunkte.

Die angefertigten exotischen Waffen werden nun automatisch an den maximalen Ausstattungswert des Weltrangs angepasst, in dem sie hergestellt wurden, wenn die Upgrade-Blaupause verwendet wird.

Die Ausstattung verfügt nun über bessere defensive Zufallswerte.

Rüstung in Prozent kann nun als defensiver Zufallswert gefunden werden.

Gesundheit in Prozent kann nun als defensiver Zufallswert gefunden werden.

Ausstattungsgarnituren Hard Wired Gewährt nun Fertigkeitenschaden statt Schockdauer. Aktivierte Direktive Ermöglicht jetzt die Nutzung von Spezialmunition mit jeder Waffe, einschließlich der aktuell ausgerüsteten Waffe. Gewährt jetzt Spezialmunition bei jedem Kill, nicht nur bei Waffen-Kills. Wahrer Patriot Schwächungszyklus von 4 auf 2 Sekunden verringert. Ziele in der Nähe nehmen erhöhten Schaden, wenn „Die volle Flagge" zu 50 % aktiv ist.



Beutekisten werden nun zu einem festgelegten Zeitpunkt zurückgesetzt. Kontrollpunkt-Belohnungsbehälter werden zu dieser Zeit ebenfalls zurückgesetzt.

Verbesserte Qualität und Quantität von Drohnenhelikopter-Beute.

Die maximal erhältliche Beute aus Clan-Behältern wurde leicht verringert.

Wandschrank-Beutebehälter bieten jetzt die Chance, Dark-Zone-Schlüssel zu erhalten.

Erhöhte Drop-Chance für Munition von feindlichen NSCs, um Situationen zu vermeiden, in denen Spielern bei langen Kämpfen und in höheren Schwierigkeitsstufen die Munition ausgeht."

Für The Division 2 ist heute das (große) Update 3.0 veröffentlicht worden. Mit dem Update kommen die ersten beiden "Classified Assignments: The Fall of DC" für Besitzer des Year-1-Passes und der Acht-Spieler-Raid "Dunkle Stunden" ins Spiel, allerdings wird der Raid erst in den nächsten Tagen freigeschaltet, damit sich die Spieler zunächst an die vielfältigen Veränderungen/Verbesserungen des Updates "gewöhnen" können. Genaue Angaben teilen die Entwickler "bald" mit.Auch in Titel-Update 3.0 wird der Ausstattungswert nicht über 500 ansteigen . Diese Entscheidung war ein Ergebnis des Testlaufs auf dem PTR: "Nachdem wir uns diese Elemente und die PTS-Ergebnisse der ersten Woche angesehen hatten, haben wir beschlossen den Ausstattungswert in Titel-Update 3 nicht auf über 500 zu steigern. "Mit all den PvE- und PvP-Änderungen in TU3 möchten wir das Dark-Zone-Erlebnis verbessern, damit es lohnenswerter wird und noch mehr Spaß macht. Aufgrund dieser Änderungen haben wir entschieden, dass es noch zu früh ist, Objekte mit höherem Ausstattungswert einzuführen. Wir wollten sicherstellen, dass sich die nächste Ausstattungswert-Erhöhung völlig natürlich anfühlt und genau zur richtigen Zeit für das Spiel kommt.Wir möchten damit wie immer dafür sorgen, dass den Spielern die Inhalte gefallen und dass sie mit ihren Agents weiter Fortschritte machen können. Nachdem wir in zahlreichen Meetings, Chats und Videokonferenzen über Beute und den Ausstattungswert geredet haben und unzählige Whiteboards mit Ideen, Notizen und Grafiken gefüllt wurden, haben wir beschlossen, dass bei all den Änderungen in TU3 eine Erhöhung des Ausstattungswertes zu diesem Zeitpunkt zu einer Reihe von Problemen geführt hätte.Objekte mit dem Ausstattungswert 500 wären sofort veraltet und alle Anstrengungen, die ihr ins Min-/Maxing und Farming eurer Builds gesteckt habt, wären verloren gegangen, sobald der Raid an den Start geht. Wir möchten euren Fortschritt nicht zunichte machen und diesen Ruf aus der Community haben wir laut und deutlich vernommen. Eure Ausstattung und eure Builds sind uns ebenso wichtig wie euch.Die statistische Steigerung der Werte hätte die Ausstattung verbessert, aber wir möchten nicht ständig höheren Ausstattungswerten hinterherjagen, wenn es eigentlich darum geht einen Spielstil und einen Build zu finden, der euch Spaß macht.Die Operation 'Dunkle Stunden', der 8-Spieler-Raid, der mit TU3 eingeführt wird, bringt auch Belohnungen mit dem Ausstattungswert 500. Der Raid bietet exklusive Beute, einschließlich neuer Ausstattungsgarnituren und exotischen Waffen. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr den ersten Raid in der Geschichte von The Division spielen könnt und hoffen, dass es eine tolle Ergänzung des Endspiels sein wird.Damit klarer wird, wo man Objekte mit dem Ausstattungswert 500 findet, haben wir die folgenden Änderungen in Titel-Update 3 vorgenommen:Darüber hinaus wurden folgende Anpassungen vorgenommen:"AnfertigungAusstattungBeuteDetails zu der neuen "Post Mission Activity Summary" und den Veränderungen in den Bereichen Nicht-Spieler-Charaktere, Open World, Rekalibrierung und Balance (Waffen, Talente etc.) findet ihr im Change-Log Letztes aktuelles Video: Die Schlacht um DC