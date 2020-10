Bloodstained: Curse of the Moon: Mehr als 600.000 Verkäufe; besonders beliebt auf Switch

Bloodstained: Curse of the Moon hat sich weltweit mittlerweile mehr als 600.000 Mal verkauft. Das hat das Entwicklerstudio Inti Creates gegenüber Nintendo Everything verlautbaren lassen. Einer besonders großen Beliebtheit erfreut sich der 8-Bit-Ableger offenbar auf Switch: Mehr als 50 Prozent der Verkäufe entfallen auf Nintendos Hybrid-Konsole. Als weiteren Faktor für den Erfolg bezeichnet Takuya Aizu, CEO von Inti Crates, außerdem die Veröffentlichung des zweiten Teils, der auch die Verkaufszahlen des Vorgängers beflügelt haben soll.Dass das Spiel überhaupt das Licht der Welt erblickte, verdankt man in erster Linie einem Zusatzziel im Rahmen der Kickstarter-Kampagne für Bloodstained: Ritual of the Night . Im Spiel übernimmt man vor allem die Rolle des Dämonentöters Zangetsu und begibt sich auf den Weg zu einer finsteren Burg, wo ein mächtiger Gegner lauert. Im Laufe des actionreichen Abenteuers schlüpft man aber auch in die Rolle anderer Charaktere und nutzt deren Fähigkeiten, um Zugang zu weiteren Bereichen der 2D-Spielwelt zu erhalten.Letztes aktuelles Video: Trailer