Twin Mirror: Interview: Die Gedankenwelt von Sam, Spieldauer, keine offene Welt und deutsche Untertitel

Im zweiten Teil des Interviews mit Dontnod Entertainment geht es stärker um die spielerischen Aspekte des Psycho-Thrillers Twin Mirror . Sowohl Xavier Spinat (Head of Publishing) als auch Florian Desforges (Game Director) sprechen über die Gedankenwelt von Sam, die Spieldauer, die Grundlage der Spielwelt (keine offene Welt) und die deutsche Übersetzung. Im ersten Interviewteil ging es um die Streichung der Episodenform und den Deal mit Epic Games.Story-Hintergrund: "Sam Higgs hatte mit Basswood, West Virginia, abgeschlossen. Aber scheinbar beruhte das nicht auf Gegenseitigkeit. Als der ehemalige Enthüllungsjournalist in seine Heimatstadt zurückkehrt, um sich zu einem letzten Mal von seinem besten Freund zu verabschieden, wird schnell klar, dass es in seiner bewegten Geschichte noch viele weitere Kapitel zu schreiben gibt. Sam sieht sich mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Er ist hin- und her gerissen zwischen der Annäherung mit jenen, die ihm nahe standen, und der Chance, mit seinen einzigartigen intellektuellen Fähigkeiten die dunklen Geheimnisse der Stadt aufzudecken. Doch wie weiß man, wem man trauen soll, wenn man nicht einmal sicher ist, ob man sich selbst vertrauen kann?"Florian Desforges: Eigentlich ist es etwas ganz anderes als der Erinnerungs-Remix in Remember Me. Sams "Mind Palace" repräsentiert seine innere Welt. Es ist ein Zufluchtsort, an dem er auf Erinnerungen zugreifen und Szenen aus dem wirklichen Leben rekonstruieren kann, wenn er sie gerade braucht. Wir haben dieses Feature des Spiels überarbeitet, werden aber erst später mehr verraten. Was ich jetzt sagen kann, ohne zu viel zu verraten, ist, dass wir Sams "Mind Palace" in unserer eigenen Interpretation über verschiedene Spielphasen erleben, die unterschiedlichen narrativen Zwecken dienen. Ich kann auch verraten, dass wir den visuellen Aspekt und das Design von Sams Mind Palace vollständig überarbeitet haben.Xavier Spinat: Wir werden das in den kommenden Monaten ausführlicher zeigen. Aber man kann in manchen Situationen, wenn man bestimmte Hinweise sammelt und in seinem Mind Palace dann Annahmen trifft, eine Zeit lang durchaus falsche Schlüsse aus den Informationen ziehen. Aber um voranzukommen, stellen wir sicher, dass die Spieler letztlich alle Elemente haben, die sie brauchen, um die Geschichte bis zu einem ihrer Enden zu verfolgen.Florian Desforges: Die Spielerfahrung in Twin Mirror wird durch Sams Entdeckungen in Basswood und der Umgebung aufgelockert. Das Spiel hat also einen Erkundungsteil, aber die Erzählstruktur drängt einen bestimmten Rhythmus auf. Twin Mirror bietet keine offene Spielwelt.Florian Desforges: Das Spiel kann in fünf bis sechs Stunden durchgespielt werden und wird nur auf Englisch vertont sein. Aber es wird vollständig auf Deutsch übersetzte Untertitel geben.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Trailer