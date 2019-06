Star Wars Jedi: Fallen Order: Video: Längere Version der E3-Präsentation inkl. AT-AT-Attacke veröffentlicht - 4Players.de

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben nun die komplette E3-Demo von Star Wars Jedi: Fallen Order als Video veröffentlicht. Die bisher öffentlich gezeigte Präsentation dauerte knapp 14 Minuten. Das neue Video ist 26:40 Min. lang.Die längere E3-Demo, die auch Michael in seiner Vorschau beschrieben hatte, beginnt mit einem Angriff auf einen AT-AT-Walker und der Eroberung des stampfenden Gefährts - inkl. Rail-Sequenz. Bei 8:50 Min. ist der Holo-Tisch (Planeten-Reisesystem) zu sehen, den man nutzen kann, um die verschiedenen Planeten im Spiel anzufliegen. Nach einem Upgrade für den Droiden BD-1 kommen dann die bekannten Spielszenen zum Vorschein.Über die E3-Demo, den Schwierigkeitsgrad und die Abwechslung im Spiel sagte Stig Asmussen (Game Director) im Blog : "Wir haben monatelang über die beste Strategie zur Veröffentlichung dieser Inhalte diskutiert und uns letztlich dazu entschlossen, 15 Minuten unbearbeitete Ingame-Aufnahmen zu zeigen, die vor allem das Lichtschwert-Gameplay präsentieren, das Herzstück sämtlicher Jedi-Fantasien. Aber denkt jetzt nicht, dass ihr bei diesen Kämpfen zu mächtig wärt oder es einfach würde. Ich verspreche euch, dass unser Kampfsystem erhebliche Herausforderungen und Spieltiefe bieten wird. Dasselbe lässt sich auch über unser Level-Design sagen: Es ist nicht linear und wurde stark von Spielen wie Metroid, Castlevania und der Souls-Reihe beeinflusst. Das Spiel wird mehrere Planeten umfassen, zu denen der Spieler mit dem Sternenschiff reisen kann. Auf diesen Welten findet ihr einzigartige Fähigkeiten und Upgrades, die euch auf anderen Planeten neue Wege eröffnen, sodass wiederholte Besuche zu einem zentralen Bestandteil des Gameplay-Erlebnisses werden. So viel in 15 Minuten Gameplay zu erklären, ist ganz schön schwierig. Deswegen ist es am besten, ihr seht euch die komplette 25-Minuten-Version an, um auch wirklich alles mitzukriegen. (...) Aber noch sind wir nicht fertig, und wir werden durch kontinuierliche Tests gewährleisten, dass das Spiel auch für die besten Spieler eine Herausforderung darstellt, ohne deshalb die Gelegenheitsspieler abzuschrecken. Außerdem – und das ist vielleicht das Wichtigste – wollen wir dafür sorgen, dass das Spiel sein zentrales Versprechen hält und erlebbar macht, wie man ein Jedi wird. (...) Wir haben erst einen Bruchteil des Spiels gezeigt und können es kaum erwarten, in den nächsten Monaten mehr davon zu präsentieren."Der auf der Unreal Engine 4 basierende Titel wird am 15. November 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Star Wars Jedi: Fallen Order wird als Standard Edition und Deluxe Edition angeboten.