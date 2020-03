Gears Tactics: Systemanforderungen und PC-Optionen

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (May 2019 Update)

CPU: Intel Core i3 6100 oder AMD FX-6000

GPU: AMD Radeon R7 260x oder Nvidia GeForce GTX 750 Ti

VRAM: 2 GB

RAM: 8 GB

DirectX: Version 12; Hardware Feature Level 11

HDD: 45 GB freier Speicher

Soundkarte: DirectX kompatibel

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (May 2019 Update)

CPU: Intel Core i5 8400 der AMD Ryzen 3

GPU: AMD Radeon RX 570 oder Nvidia GeForce GTX 970

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

DirectX: Version 12; Hardware Feature Level 11

HDD: 45 GB freier Speicher

Soundkarte: DirectX kompatibel

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (May 2019 Update)

CPU: Intel Core i7 8700 oder AMD Ryzen 7

GPU: AMD Radeon VII oder Nvidia GeForce RTX 2080

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

DirectX: Version 12; Hardware Feature Level 11

HDD: 45 GB freier Speicher auf einer SSD

Soundkarte: DirectX kompatibel

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (May 2019 Update)

CPU: Intel Core i7 1065G7

GPU: Intel Iris Plus Graphics

VRAM: /

RAM: 16 GB

DirectX: Version 12; Hardware Feature Level 11

HDD: 45 GB freier Speicher auf einer SSD

Soundkarte: DirectX kompatibel

Die Systemanforderungen von Gears Tactics stehen fest und auch einige PC-Features haben die Entwickler enthüllt . Das Taktikspiel im Gears-Universum wird am 28. April 2020 für PC via Windows 10 Store und Steam erscheinen (Preis: 69,99 Euro). Es wird ebenfalls im Xbox Game Pass für PC enthalten sein.Gears Tactics auf PC unterstützt Variable Rate Shading (VRS), was die Pixelkomplexität einer Szene reduziert, um die Bildwiederholrate zu steigern, ohne die visuelle Qualität stark zu beeinträchtigen. Im Prinzip können mehrere Pixel-Shader-Areale zusammengefasst und so schneller berechnet werden, wobei die Entwickler auswählen können, welche Bereiche des Bildes nicht so "genau" berechnet werden sollen - meistens können dann Bereiche ausgeklammert werden, wo der Nutzer sehr wahrscheinlich gerade nicht hinschaut. Die Technik gibt es auch bei VR-Systemen, um mehr Rechenleistung auf den Bereich zu konzentrieren, den der Spieler fokussiert. Außerdem wurden die Async-Compute-Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Spielen der Xbox Game Studios ausgebaut. Bestimmte Grafik-Workloads können parallel ausgeführt werden, so dass das Spiel mehr Back-End-Grafikprozesse ausführen kann. Last but not least soll das Spiel so gestaltet worden sein, dass es auf möglichst vielen Geräten gut skalierbar läuft. So haben The Coalition und Splash Damage mit Intel zusammengearbeitet, um die Xe-LP-Architektur (GPU für Laptops) zu nutzen.Die Einstellungsmöglichkeiten auf dem PC sollen sehr ausführlich ausfallen. Neben Optionen für Interface, Audio und Tastenbelegung wird bei den Grafik-Einstellungen anhand von Beispielbildern ausführlicher visualisiert, wie die Bildqualität durch die Optionen beeinflusst wird. Auch der Einfluss auf CPU und GPU sowie Grafikspeicher werden vorbildlich illustriert. Eine Benchmarkfunktion ist vorhanden.MinimumEmpfohlenIdealEmpfohlene Laptop AnforderungenLetztes aktuelles Video: World Premiere Trailer