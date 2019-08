Wolfenstein: Youngblood: Update 1.04 mit Pause-Funktion; "Kugel-Schwämme" werden bald ausgemerzt - 4Players.de

"Wir haben neue Speicherpunkte hinzugefügt.

Wir haben einige allgemeine Anpassungen vorgenommen, insbesondere bei Bosskämpfen.

Manche Spieler hatten das Gefühl, dass einige Gegner Kugeln aufsaugen wie ein Schwamm - wir haben uns darum gekümmert.

Wir haben zusätzliche Munition im Spiel verteilt.

Wir haben eine Option zum Ein-und Ausblenden der Gesundheitsanzeige von Gegnern hinzugefügt

Wir haben es leichter gemacht, das Spiel zu 100% abzuschließen."

Das Spiel kann jetzt im OFFLINEMODUS (und nur da) pausiert werden. Wir haben diese neue Funktion zwar ausgiebig getestet, solltet ihr aber dennoch auf Probleme stoßen, lasst es uns bitte wissen und sendet ein Support-Ticket an: https://hilfe.bethesda.net/.

Türen mit Vorhängeschloss können jetzt nicht mehr von der falschen Seite geöffnet werden, da dies zu Problemen beim Missionsfortschritt geführt hat.

Client-Spieler erleiden wieder normalen Schaden durch Explosionen in der Umgebung (Feuerlöscher, Treibstofftanks usw.).

Spieler können jetzt wie vorgesehen sowohl eigene als auch gegnerische Granaten fangen, wenn sie die Verbesserung „Granatengott“ gewählt haben.

Gesundheit und Munition von Client-Spielern wurden unter bestimmten Voraussetzungen vollständig aufgefüllt, wenn sie eine schwere Waffe aufgenommen hatten.

Überhammer-Projektile explodieren jetzt unter allen Bedingungen wie vorgesehen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Spieler manchmal in die falsche Richtung drehten, wenn sie einen Aufzug gerufen hatten.



Die Animation, die gezeigt wird, wenn eure Schwester eine Geteiltes-Leben-Kiste öffnet, wurde verbessert. (kein Teleportieren mehr)

Die Protohund - Markierungen für die Missionen „Zerstöre den Protohund“ und „Nimm die Box an dich“ erscheinen nicht mehr auf der Minikarte, wenn die jeweilige Mission nicht aktiviert wurde.

Wenn ihr während der Schnellreise das Tagebuch öffnet, wird die Reise nun unterbrochen. Dadurch werden eine Reihe von Ladefehlern und Probleme mit der Benutzeroberfläche behoben.

Es wurde ein Fehler im Zusammenhang mit der Zielhilfe behoben, durch den das Fadenkreuz eurer Waffe in Wolfenstein: Youngblood ab und zu angezeigt w urden, wenn ihr das „klassische“ Wolfstone 3D - Arcadespiel in den Pariser Katakomben gespielt habt.

Es wurde ein Fehler behoben, der dafür sorgen konnte, dass „Nach Hilfe rufen“ nach der Nutzung eines geteilten Lebens nicht verfügbar war. „Nach Hilfe rufen“ sollte jetzt verfügbar sein, wenn der Spieler am Boden ist, die Schwester aber noch nicht.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Kamera dauerhaft kippen konnte, wenn im Optionsmenü bestimmte Optionen ausgewählt wurden.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den manche Spieler ein Onlinespiel erstellten, obwohl sie die Offline-Option ausgewählt hatten.

Es wurden einige Audioprobleme behoben, darunter Tonausfälle nach dem Ausrüsten der Taschenlampe-Waffenverbesserung auf dem Kugelgewehr.

Es wurde ein Netzwerk-Paket-Fehler behoben, durch den die Verbindung unterbrochen werden konnte und Spieler aus dem Koop - Spiel geworfen wurden, wenn es im Koop - Modus zu viele Explosionen gleichzeitig gab.

Es wurdeein Absturzfehler behoben, der auftreten konnte, wenn ein Client im Koop - Spiel Rammbock einsetzte und einen Gegner gleich darauf per Nahkampfangriff attackierte.



Es wurde die Fehlernachricht behoben, die Spieler erhielten, wenn in ihren Privatsphäreeinstellungen auf Steam „Nur Freunde“ aktiviert war. Beachtet bitte, dass in eurem Steam - Profil „Öffentlich“ aktiviert sein muss, wenn ihr eure Steam-Freunde über das Einladungsmenü im Spiel sehen möchtet.

Gegner schweben in Labor X jetzt nicht mehr neben den Gängen in der Luft.

Die letzte verwendete Waffe wurde nicht richtig ausgerüstet, wenn Spieler eine schwere Waffe fallen ließen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gegner in der Mission „Lothars und Jujus Falle“ in der Luft hängen bleiben konnten.



