Maneater: Kostenlose DLC-Evolution in den "Mülleimer der Meere"

Für Maneater ist eine kostenlose Mini-Download-Erweiterung auf PC (via Update im Epic Games Store ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Microsoft Store ) veröffentlicht worden. Alle aktuellen und zukünftigen Spieler des ShARkPGs bekommen die Tigerhai-Evolution (The Tiger Shark Evolution) als Bonus spendiert.Diese Evolution erlaubt, genau wie der Tigerhai, den man oft auch den 'Mülleimer der Meere' nennt, beinahe alles zu verdauen. Nutzt man die Tigerhai-Evolution (Grotte -> Evolutions-Menü) erhält man mehr Nährstoffe von Prädatoren, Beute und Nährstoffspeichern.Die Zukunftspläne für Maneater wollen die Entwickler in den kommenden Wochen verraten.Letztes aktuelles Video: VideoTest