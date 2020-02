Nioh 2: Demo: Letzter Testlauf findet Ende Februar statt

Vor der Veröffentlichung von Nioh 2 auf PlayStation 4 (13. März 2020) wird noch ein öffentlicher Testlauf des Rollenspiels stattfinden. Die Demo wird vom 28. Februar (Freitag) um 09:00 Uhr bis zum 2. März (Montag) um 08:59 Uhr im PlayStation Network zur Verfügung stehen. Eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft ist für die Teilnahme nicht erforderlich.Im PlayStation Blog heißt es weiter: "Die Demo von Nioh 2 präsentiert viele der Neuerungen, mit denen das Action-Sequel aufwartet (...) Die Prüfung besteht aus 3 Missionen, die das Können der Samurai auf die Probe stellen. Begebt euch nach Mount Tenno und kämpft dort gegen tödliche Kreaturen, die mit einer Vielzahl an gefährlicher Waffen auf euch warten. Obwohl sich euer Spielvortschritt wahrscheinlich nicht auf das Hauptspiel übertragen wird, könnt ihr euer Erscheinungsbild jedoch behalten und ins neue Spiel mitnehmen. Also lasst euch ruhig Zeit beim Erstellen eures Samurai." Zur Vorschau : Dark Souls hat mit seinem Spieldesign ganz neue Reihen inspiriert: Ähnlich wie The Surge gehört Nioh zu den besseren Nachahmern - satte 88% konnte das fernöstliche Kampf-Abenteuer 2017 bei uns im Test einheimsen, bis mit Sekiro ein weiteres "Samurai Souls" für ausgezeichnete Unterhaltung sorgte. Am 13. März will Team Ninja die Fortsetzung präsentieren, die Game Director Yosuke Hayashi als "Sengoku Yokai Masocore" bezeichnet. Wir konnten einige Stunden auf der PlayStation 4 spielen.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau