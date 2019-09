Remnant: From the Ashes: Letos Labor: Kostenloses Gewölbe hat seine Pforten geöffnet - 4Players.de

Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC)

Am 19. September 2019 haben Gunfire Games und Perfect World das kostenlose Gewölbe "Letos Labor" für ihr Action-Rollenspiel Remnant: From the Ashes veröffentlicht. Dazu heißt es vom Publisher: "Letos Labor führt euch auf eine Reise durch die Forschungsstation Alpha. Das Labor wurde errichtet, um die geheimnisvollen roten Kristalle zu erforschen, um sie als unerschöpfliche Energiequelle zu verwenden. Der führende Forscher Leto Apostolakis hat die Theorie aufgestellt, dass sie für etwas Anderes eingesetzt werden könnten - als Brücke für sofortige Raum-Zeit-Reisen. Er war es, der den Weltenstein in Station 16 aktiviert hat, mit dem die Menschheit den ersten Schritt in andere Welten setzte. Letos Experimente wichen schon bald von ihren ursprünglichen Zielen ab und er nutzte die Weltensteine für eine Reihe fragwürdiger Experimente. Das Labor wurde noch monatelang nach der Invasion der Saat weiterverwendet. Es musste jedoch evakuiert werden, als eines von Letos Experimenten fehlschlug.Letos Labor wird in der Kampagne und im Abenteuermodus dynamisch auf der Erde generiert. Hier müsst ihr einzigartige Rätsel lösen, wenn ihr aus dem Labor entkommen und die dunklen Geheimnisse von Dr. Leto Apostolakis' Experimenten aufdecken wollt. Kämpft euch durch die neuen Spalter-Gegner und besiegt den Boss Splitterhaut, um einen Verschiebungskristall zu erhalten. Mit diesem könnt ihr bei McCabe in Station 13 euren eigenen Flimmermantel herstellen. Außerdem haben wir in Letos Labor ein geheimes Rüstungsset versteckt. Es wird ein scharfes Auge, Treffsicherheit und etwas Glück erfordern, um das Labor lebend zu verlassen!"Letztes aktuelles Video: Letos Labor