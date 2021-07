Lone Echo 2: Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers hat einen Releasetermin

Nach einigen Verschiebungen, die in erster Linie mit der Corona-Pandemie zusammenhingen, hat Ready At Dawn jetzt endlich einen Veröffentlichungstermin für Lone Echo 2 verkündet: Wie Eurogamer.net berichtet, erscheint die Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers von 2017 am 24. August exklusiv für die VR-Headsets von Oculus. Der Preis wird bei knapp 40 Euro angesetzt.Für alle, die den hervorragenden Vorgänger ( zum Test ) bisher nicht besitzen und die erste Begegnung mit Protagonistin Olivia Rhodes sowie dem vom Spieler kontrollierten Androiden Echo One nachholen möchten: Im Oculus Store erhält man Lone Echo derzeit zum Angebotspreis von 9,99 Euro statt der sonst üblichen 39,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Oculus Gaming Showcase 2142021