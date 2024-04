BlizzCon 2024: Warum wurde die Messe abgesagt?





After careful consideration over the last year, we at Blizzard have made the decision not to hold BlizzCon in 2024. We’re excited to bring BlizzCon back in future years, and we still have some exciting plans for events in 2024!



Read more: https://t.co/Ub2rdKdCWs



— Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) April 25, 2024

Jahrelang ist die, auch aufgrund der weltweiten Covid-Pandemie, ausgefallen oder wurde nur als Livestream veranstaltet. 2023 folgte die große Rückkehr zu einem physischen Event mit Zuschauern vor Ort. In diesem Jahr gibt es aber keine Fortsetzung.Blizzard hat die BlizzCon 2024 offiziell. Die Hausmesse, die zumeist im Anaheim Convention Center in Kalifornien stattgefunden hat, fällt dieses Jahr ins Wasser. Anders als bei der E3 soll es kein Ende für immer sein, und das Team habe bereits Pläne für andere Events.Normalerweise würde in diesen Tagen so langsam der Vorverkauf zur BlizzCon stattfinden, aber 2024 fällt dieser aus. "Nach langer Abwägung", so heißt es in einem Blogeintrag von Blizzard, habe man sich dazu entschieden, die Veranstaltung für dieses Jahr abzusagen. Diese Entscheidung sei dem US-Unternehmen zwar "nicht leicht gefallen", aber man wolle ein paarDie Absage soll allerdings nicht bedeuten, dass man das Konzept der BlizzCon generell über den Haufen wirft. Stattdessen möchte man die "BlizzCon in kommenden Jahren wieder stattfinden" lassen. In einem Statement gegenüber den englischsprachigen Kollegen von PC Gamer versichert ein Sprecher zudem, dass diesvon Neueigentümer Microsoft gewesen sei. "Auch wenn wir 2024 viel zu verkünden haben, passt der Zeitpunkt für ein einziges Ereignis am Ende des Jahres einfach nicht."Neue Informationen undfür die geplanten Veröffentlichungen vonundwill man auf andere Art und Weise ankündigen. Darüber hinaus wird man auf Messen wie der im August stattfindendenvertreten sein.Ein Grund für den diesjährigen Ausfall dürfte auch sein, dass Blizzard potenziell sein großes Pulver bereits verschossen hat. Auf derkündigte manund dasan. Währenddessen wurde Anfang 2024 publik, dass das geheime