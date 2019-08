World of WarCraft Classic: Zwei weitere, deutschsprachige Realms geplant; Blizzard über die Server-Kapazität - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat zwei weitere, deutschsprachige Realms für World of WarCraft Classic angekündigt: Razorfen (Normal - PvE) und Venoxis (PvP). Diese beiden Realms werden eröffnet, weil derzeit beide deutschsprachigen Realms voll sind und es somit bei der Veröffentlichung von WoW Classic zu langen Warteschlangen kommen kann. Am Dienstag (20. August um 20:00 Uhr MESZ) werden die neuen Realms für Namensreservierungen bereitstehen."Wir empfehlen Spielern von Everlook und Lucifron, über einen Wechsel auf einen dieser Realms nachzudenken. Dies trägt dazu bei, die Spielerpopulation vor der Veröffentlichung so gleichmäßig wie möglich zu verteilen und das beste Spielerlebnis für alle zu bieten. Eine unserer obersten Prioritäten bei der Veröffentlichung von WoW Classic war und ist es sicherzustellen, eine solide Grundstruktur für Realm-Communitys aufzubauen, die auch in den kommenden Monaten und Jahren Bestand hat. Aus diesem Grund sind wir auch vorsichtig, was die Öffnung neuer Realms angeht", heißt es in Forum Über die Server-Struktur und die Server-Kapazität im Vergleich zu Vanilla WoW schreiben die Entwickler ganz allgemein: "Im Jahr 2019 sind wir in der Lage, ein Vielfaches mehr an Spielern auf einem Realm unterzubringen, als es noch 2006 der Fall war. Und auch auch wenn wir über die technischen Kapazitäten verfügen, die Realm-Obergrenzen weiter anzuheben, werden wir dies nicht durchführen. Denn eine Erhöhung der Realm-Obergrenzen würde das Problem zwar kurzfristig verhindern (indem mehr Spieler zum Start zugelassen werden), aber auf lange Sicht (sobald das Layering vor dem Start der zweiten Inhaltsphase dauerhaft deaktiviert wird) eine unhaltbare Situation mit langen Warteschlangen schaffen. Bitte beachtet auch, dass die im Spiel angezeigten Bevölkerungsschätzungen der Realms (Niedrig, Mittel, Hoch und Voll) auf diesen erhöhten Kapazitäten basieren - ein mittlerer Realm weist bereits heute mehr Charaktere auf als ein voller Realm im Jahr 2006."Letztes aktuelles Video: Vergleich Auftakt - Classic