Diablo 4: Dauer der Kampagne und Level-Cap bekannt

Level-Cap und Endgame-Inhalte

Geändertes Paragon-System

Auf dem Xbox-Showcase gab es weitere, düstere Spielszenen zu Diablo 4. Kurz darauf beantwortete der Game Director, Joe Shely, unter anderem ein paar Fragen zur Dauer der Kampagne und zur Level-Obergrenze.Wollt ihr im kommenden Diablo 4 einfach nur mal locker durch die Kampagne rattern, dann sollte ihr laut Shely zwischen 35 und 40 Stunden Zeit einplanen. Er schätzt, dass eure Spielfigur am Ende der Story bei Level 45 landet. Doch damit ist seinen Aussagen zufolge noch lange nicht Schluss.Denn die maximale Stufe, die ihr in Diablo 4 für euren Charakter erreichen könnt, liegt bei Level 100. Erst voll aufgelevelt habt ihr dann auch Zugriff auf die im Spiel versteckten Endgame-Inhalte. Dazu gehören die Alptraum-Dungeons und das neuartige Kopfgeld-System Tree of Whispers. Das neue System soll laut Shely "häufig wechselnde Weltziele und Kopfgelder" bieten, die im Tausch für seltenes Material und legendäre Items absolviert werden können.Wie auch schon in Diablo 3 kommt auch im Nachfolger ein Paragon-System zum Einsatz, dies funktioniert allerdings etwas anders. So ist es beispielsweise nicht mehr möglich, unendlich viele Paragon-Punkte zu farmen. Stattdessen erhaltet ihr ab Level 50 Paragon-Punkte Bis Level 100 könnt ihr 200 Punkte freischalten mit der sich der Charakter dann maximal aufwerten lässt. Damit das Spiel so gerüstet dann nicht viel zu einfach wird, lässt sich der Schwierigkeitsgrad per einstellbarer Weltstufe anpassen.