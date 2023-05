Diablo 4: Nvidias DLSS 3-Technologie schon zum Server Slam am Wochenende verfügbar

Diablo 4: DLSS 3 zum Server Slam und neue Grafikkarten-Bundles mit Spiel von Nvidia

Am Wochenende haben alle, die auf Blizzards heißersehnte Hack'n'Slay-Fortsetzung,ein Auge geworfen haben, noch einmal die Chance zum anspielen. Der Entwickler lädt zum Server Slam und dabei dürft ihr schon jetzt ein besonders spannendes Feature testen.Die Rede ist von-Technologie, mit der ihr hohe Auflösungen bei konstanten Frameraten genießen könnt - vorausgesetzt, euer PC erfüllt die nötigen Hardware-Voraussetzungen. Ist dies nicht der Fall, hat der Grafikkartenhersteller darüber hinaus und passend dazu ein besonderes Schmankerl angekündigt, für all jene, die ihrem Computer zum Start von Diablo 4 noch einmal etwas mehr Power spendieren wollen.Nachdem ihr in der offenen Beta bereits in den Genuss von Nvidias DLSS 2-Technologie kamt, könnt ihr nun auf die dritte Generation, DLSS 3, zum Server Slam von Diablo 4 zurückgreifen. Jener findet am Wochenende, zwischen dem 12. und dem 14. Mai, statt.Zum Release des fertigen Spiels im Juni bekommt ihr dann das Komplettpaket des Grafikkartenherstellers in Form von Nvidia Reflex und Raytracing obendrauf. Aber apropos Paket: Zur Feier des bevorstehenden Releases von Diablo 4 kündigte man, die ab sofort und nochbei ausgewählten Shops und Einzelhändlern zur Verfügung stehen sollen, an.Konkret bedeutet dies: Wer sich im zuvor genannten Zeitraum für den Kauf einer Nvidia GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080, 4090 oder eines Desktop-PCs mit der entsprechenden GPU entscheidet, bekommt die Vollversion von Diablo 4 für den Battle.net-Launcher gratis dazu.Dabei winken außerdem Extras in Form des Reittier-Lichtträgers sowie der passenden Reittierausrüstung sowie einige digitale Goodies für die anderen Universen von Blizzard, zum Beispiel World of Warcraft oder das verwandte Diablo Immortal. Ganz nebenbei könnt ihr, wenn ihr euch durch die ersten Level des Höllenritts schlagt.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer