Diablo 4: Alle Infos zu Release, Vorbestellung, Editionen, Inhalten, Preis & mehr im Überblick

Diablo IV Early Access (Deluxe and Ultimate Edition) starts on June 1 at 4 PM PT.



Main launch starts on June 5 at 4 PM PT.



We use June 2 and June 6 for marketing because that's when it's available everywhere globally.



— Rod Fergusson (@RodFergusson) May 8, 2023

regulärer Release von Diablo 4: Dienstag, 6. Juni 2023, 1:00 Uhr deutscher Zeit

Dienstag, 6. Juni 2023, 1:00 Uhr deutscher Zeit Early Access-Release für Vorbesteller: Freitag, 2. Juni 2023, 1:00 Uhr deutscher Zeit

Ihr wollt Diablo 4 schon vorher herunterladen? So steht es um den Preload

Diablo 4 vorbestellen: Editionen, Preise und Pre-Order-Boni vorgestellt

Die Editionen im Überblick

Diablo 4 Standard Edition

Diablo 4 Digital Deluxe Edition

Diablo 4 Ultimate Edtion

Diablo 4 Standard Edition – Preis und Inhalte

Preis: 69,99 Euro (PC) und 79,99 Euro (PlayStation und Xbox)

69,99 Euro (PC) und 79,99 Euro (PlayStation und Xbox) Inhalte:

Hauptspiel

Reittier „Lichtträger“

Inarius‘ Flügel & Gefährte „Murloc-Inarius“ für Diablo 3

Reittier „Amalgam der Wut“ für World of Warcraft

Kosmetisches Set „Geflügelte Dunkelheit“ (Umbra) für Diablo Immortal

Diablo 4 Digital Deluxe Edition – Preis und Inhalte

Preis : 89,99 Euro (PC) und 99,99 Euro (PlayStation und Xbox)

: 89,99 Euro (PC) und 99,99 Euro (PlayStation und Xbox) Inhalte:

Hauptspiel Reittier „Lichtträger“

Inarius‘ Flügel & Gefährte „Murloc-Inarius“ für Diablo 3

Reittier „Amalgam der Wut“ für World of Warcraft

Kosmetisches Set „Geflügelte Dunkelheit“ (Umbra) für Diablo Immortal

4 Tage Vorabzugang

Reittier „Versuchung“

Reittierrüstung „Höllenbrutpanzer“

saisonaler Premium Battle Pass

Diablo 4 Ultimate Edition – Preis und Inhalte

Preis: 99,99 Euro (PC) und 109,99 Euro (PlayStation und Xbox)

99,99 Euro (PC) und 109,99 Euro (PlayStation und Xbox) Inhalte:

Hauptspiel

Reittier „Lichtträger“

Inarius‘ Flügel & Gefährte „Murloc-Inarius“ für Diablo 3

Reittier „Amalgam der Wut“ für World of Warcraft

Kosmetisches Set „Geflügelte Dunkelheit“ (Umbra) für Diablo Immortal

4 Tage Vorabzugang

Reittier „Versuchung“

Reittierrüstung „Höllenbrutpanzer“

saisonaler Premium Battle Pass

20 kostenlose Stufenanstiege im Premium Battle Pass

„Schwingen des Schöpfers“-Emote

Wo könnt ihr Diablo 4 vorbestellen?

Alle weiteren Infos rund um den Release von Diablo 4

Nicht mehr all zu lang ist es hin, da steht mit dem vierten Teil von Blizzards höllischer Hack’n‘Slay-Reihe der nächste heißersehnte Titel in diesem Jahr vor der Tür. Im Folgenden fassen wir noch einmal alle wichtigen Infos rund um denvonzusammen und erklären, wie es umsowie den, den ihr am Ende löhnen sollt, steht.Außerdem hangeln wir uns an den wohl spannendsten Fragen, die womöglich noch offen sind, entlang und verraten euch so zum Beispiel, ab wann ihr den neuesten Ableger der Diablo-Reihe herunterladen könnt, oder welche Anforderungen er an eurer System stellt.Der Release-Termin von Diablo 4 liegt inauch weiterhin auf dem2023. Nachdem Blizzards Rod Fergusson vor wenigen Tagen erklärte, dass der mit Spannung erwartete vierte Teil in manchen Teilen der Welt schon am 5. Juni beginnt, herrschte diesbezüglich wohl kurz Verwirrung. Allerdings können wir euch beruhigen: Hierzulande ändert sich nichts.Habt ihr das Spiel hingegen vorbestellt, so öffnen sich die Höllenpforten für euch bereits ein paar Tage eher: Am, also vier Tage früher, könnt ihr so nach Sanktuario aufbrechen, um die Welt erneut vom Übel zu befreien. Dabei gilt der Termin sowohl für PlayStation-, als auch für Xbox- und PC-Spieler.Auch, wenn es bislang keine offiziellen Informationen seitens Blizzard gibt, ist davon auszugehen, dass wir mit einem Preload für Diablo 4 vor dem offiziellen Release rechnen können. Dieser ist, verschiedenen Screenshots, die im Netz kursieren, zufolge, für dengeplant.Habt ihr den Titel also vorbestellt, so könnt ihr ihn schon ganz entspannt zwei Tage vor dem Early Access-Start herunterladen. Für all jene, die sich dazu entschieden haben, bis zum offiziellen Start zu warten, soll der Preload ab dem, also ebenfalls zwei Tage im Vorfeld, live gehen.Wer es kaum noch abwarten kann, der hat Diablo 4 vermutlich schon vor einiger Zeit vorbestellt. Dabei genießt ihr, je nachdem, auch abhängig davon, für welche Edition ihr euch entschieden habt, einige Vorteile, auf die wir, nachdem wir die drei Editionen kurz vorstellen, näher eingehen.Der wohl größte liegt darin, dass Vorbesteller der Digital Deluxe sowie der Ultimate Edition von Diablo 4 wie bereits erwähnt ganze vier Tage früher durchstarten dürfen. Ihr bekommt einen exklusiven Vorabzugang am 2. Juni, den nur jene, die es euch mit ihrer Vorbestellung gleichgetan haben, nutzen dürfen. Ein mittlerweile weniger relevanter „Vorteil“ war in der Vergangenheit, dass euch ein ganzes Wochenende mehr Zeit zum Testen der Beta-Phase blieb. Welche Unterschiede es zwischen den einzelnen Editionen noch gibt, erfahrt ihr folglich ebenfalls.Insgesamt gibt es drei verschiedene Editionen von Diablo 4 zu kaufen:Sie unterscheiden sich wie folgt in ihren Inhalten und ihrem Preis:Neben dem offiziellenund den digitalen Shops von Microsoft und Sony, die ihr ganz einfach auch über die Xbox oder eure PlayStation besuchen könnt, gibt es die verschiedenen Editionen von Diablo 4 natürlich auch beiund Co.Abgesehen von den von uns bereits vorgestellten Versionen des neuen Diablo hat Blizzard noch etwas ganz Besonderes für waschechte Fans parat: Eine, in der ihr neben einer coolen elektrischen Kerze noch ein Mauspad, eine Stoffkarte von Sanktuario sowie ein Artbook und ein paar weitere Goodies findet.Daslässt sich allerdings – zur Enttäuschung der zockenden Sammlergemeinschaft – schmerzlich vermissen. Wenn ihr euch bis zum Release für denobendrauf.Neben den hier vorgestellten Informationen zur Vorbestellung, den einzelnen Editionen und dem Preis, wollen wir euch weitere wichtige Themen rund um, die das Spiel an euren Computer stellt, natürlich nicht vorenthalten. Außerdem haben wir für euch vorab bereitszusammengetragen. Und, verraten wir ebenso.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer