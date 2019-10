The Outer Worlds: Technische Optimierungen für Xbox One X und PS4 Pro - 4Players.de

Xris hat geschrieben: ? Heute 00:48 Ich hab hier zig Spiele liegen die nicht für die Pro optimiert wurden. weil sie eben Monate bis Jahre vor der Pro erschienen sind. So ein Patch kostet einfach nur Geld und hat darüber hinaus so lange nach Release keinen wirklich nutzen mehr. Jedenfalls nicht für den Publisher. Ich hab hier zig Spiele liegen die nicht für die Pro optimiert wurden. weil sie eben Monate bis Jahre vor der Pro erschienen sind. So ein Patch kostet einfach nur Geld und hat darüber hinaus so lange nach Release keinen wirklich nutzen mehr. Jedenfalls nicht für den Publisher.

Könnte die Ursache für das Mosern über mangelnde Hires-Patches vielleicht sein, dass Menschen sich darüber ärgern, wie bisher vermeintlich einheitliche Hardware in verschiedene Qualitätsstufen eingeteilt wird? FOMO wird getriggert, Leute mit kleinen Einkommen mal wieder benachteiligt, und wie so oft lassen Anfänge böses ahnen. Nun kommt die PS5 direkt in verschiedenen Niveaus heraus, "we give players choice" heißt es in den Pressemitteilungen. Oder habe ich das gerade erfunden und niemand hat gesagt, die PS5 in verschiedenen Ausführungen "gives players choice"? Es klingt so vertraut, so glaubhaft, dass man davon ausgehen kann, dass es stimmt. Tut es nicht, aber hey, kommt nochIn bälde werden dann manche Multiplayermodi nur für "ps pro x quantum extreme" user funktionieren, und wer sich in Kommentaren über schlechte Optimierung äußert, wird lesen "hey, sieht doch nur scheisser aus, its just cosmetics!" oder "eine ps pro x quantum extreme" kostet nun auch nicht sooooo viel mehr als eine "ps basic you suck edition".Daher gebe ich Dir Recht: Diese Patches sind eigentlich unnötig im Nachhinein, nice to have und eine nette Dreingabe. Muss ich eigentlich unbedingt 4k BF1 spielen? Gut, die Besitzer der Pro und X nervts, weil sie ihre Konsole gern ausnutzen würden. Kann doch nicht wahr sein, schon wieder ein Game in altem 1080p, was fällt denen nur ein?! Wirkt fast so, als seien diese Konsolenupgrades kacke und nervig und nur ein weiterer Cashgrab. Ich gehe jetzt meine Switch bespielen, wo ich Zelda in 320p durchruckeln werde und fühle mich total gut dabei, obwohl auch Nintendo keine weiße Weste mit Konsoleneditionen hat... nur die gehen wenigstens auf die...