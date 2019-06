Monster Hunter: World - Iceborne: Die schneebedeckte Raureifweite im Video - 4Players.de

Capcom stellt die Raureifweite (Hoarfrost Reach), das neue Gebiet aus der Erweiterung Monster Hunter: World - Iceborne , im folgenden Video ausführlicher vor. Iceborne knüpft an das Ende der Storyline des Hauptspiels an und lässt die Spieler erneut der Forschungskommission beitreten, um ein unbekanntes Land zu erkunden - dieses Mal die Raureifweite, die dann größte Karte im Spiel. Das schneebedeckte Terrain bietet ein Ökosystem, das in starkem Widerspruch zu den existierenden Landschaften stehen soll.Nach einer Sichtung von Legiana im Uralten Wald reist die Kommission über das Wasser in das frostige, eisige, Schnee bedeckte Klima des neuen Gebietes. Als Pioniere errichtet die Gruppe in der Raureifweite eine neue Basis, genannt Seliana, die als warme Oase zur Vorbereitung auf die neuen Abenteuer dient. Der Umfang von Monster Hunter: World - Iceborne soll vergleichbar mit dem Hauptspiel sein. Neue Monster sowie einige altbekannte Vertreter werden auf der Bildfläche erscheinen. Anführer des Iceborne-Rudels ist Velkhana, ein Elderdrache mit mächtigen Eis-Attacken, der sich zum Hauptwidersacher der Handlung aufschwingt.Außerdem gibt Capcom in den folgenden Videos einen Überblick über die Neuerungen bei den verschiedenen Waffentypen, vor allem in Kombination mit der Klammerklaue.Monster Hunter: World - Iceborne wird am 6. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Veröffentlichung für PC folgt im "Winter". Für Iceborne wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Spieler können einige Neuerungen wie etwa die erweiterte Schleuder und Waffenaktualisierungen sofort nutzen, müssen allerdings die Hauptstory bis Jägerrang 16 abgeschlossen haben, um Zugriff auf die neue Iceborne-Story und Quests zu erhalten.Letztes aktuelles Video: Welcome To Hoarfrost Reach