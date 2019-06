Monster Hunter: World - Iceborne: Zwei Betatests auf PlayStation 4 angekündigt - 4Players.de

Der Winter naht! Ab Freitag bekommt ihr in der 💥#Beta💥 einen Vorgeschmack auf die eisige Welt von #MonsterHunterWorld: #Iceborne! ❄️☃️



Capcom hat zwei offene Betatests von Monster Hunter: World - Iceborne für PlayStation 4 angekündigt. Von Freitag, den 21. Juni, ab 12:00 Uhr bis Montag, den 24. Juni, 12:00 Uhr, ist die erste Beta exklusiv für PlayStation-Plus-Nutzer spielbar. Eine zweite Beta wird vom Freitag, 28. Juni, 12:00 Uhr bis Montag, den 1. Juli, 12:00 Uhr für alle PS4-Nutzer verfügbar sein (alle Zeiten sind MESZ). Preload-Optionen starten wenige Tage vor den jeweiligen Betaphasen. Um die Beta zu Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World nicht benötigt.Beta-Spieler werden drei Quests ausprobieren können, darunter die anfängerfreundliche Jagd auf den Großjagras aus Monster Hunter: World, den gehörnten Wyvern Banbaro für fortgeschrittene Hunter sowie den Tigrex. Im Rahmen der Beta können Spieler alle 14 Waffentypen in jeder der drei Quests sowie im Trainingsbereich ausprobieren. Neue Waffenfeatures sowie die neuen Mechaniken der Schleuder, wie etwa die Klammerklaue, lassen sich ebenfalls in der Beta antesten. Mit erstmaligem Abschluss jeder Quest können drei Item-Pakete für die Vollversion erspielt werden.Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Eine Version für PC folgt im Winter. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Neue Features wie die Schleuder- und Waffenupdates sind mit Iceborne sofort verfügbar. Auf die neue Story und Quests haben Spieler erst nach Abschluss der Hauptgeschichte ab Jägerrang 16 Zugriff.Letztes aktuelles Video: Welcome To Hoarfrost Reach