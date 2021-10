Epic Games Store: Stubbs the Zombie und das Epic-Paket für Paladins derzeit kostenlos

Im Epic Games Store werden ein Zombie-Spiel und ein Inhaltspaket für ein Free-to-play-Spiel kostenlos als Promo-Aktion verteilt. Bis zum 21. Oktober 2021 um 16:59 Uhr kann man sich Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse aus dem Jahr 2005 (sonst 15,99 Euro) und das Epic-Paket für Paladins (vier Champions und vier Skins; sonst 34,99 Euro) sichern. In der nächsten Woche steht Among the Sleep - Enhanced Edition auf dem Programm.Aspyr: "Du bist der Zombie! Hau drauf und her mit dem Hirn! Es ist 1959, und das amerikanische Städtchen Punchbowl steht für Fortschritt und Lebensqualität. Zeige den Lebenden, dass Gesetz und Ordnung einen Toten mit einer Mission nicht aufhalten können. Dein Freund ist wieder da, Maggie, und Punchbowl kriegt echte Probleme!"