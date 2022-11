Epic Games Store: Neue Gratis-Spiele liefern Pixel-Kriege und Kettensägen-Gemetzel

Dark Deity: Rollenspiel-Strategie im Pixel-Look

Egal, wie günstig die kommenden Angebote zum Black Friday wirklich werden: Den Preis von umsonst kann niemand unterbieten, weshalb der Epic Games Store auch diese Woche wieder punktet.Wie jeden Donnerstag verschenkt das Unternehmen erneut zwei Spiele, die ihr euch bis zum 24. November um 17 Uhr kostenlos herunterladen und dann für immer behalten könnt. Nach spannender japanischer Echtzeitstrategie und einem malerischen Inselurlaub mit angehängter Umweltrettung wird es diese Woche allerdings düster und blutig.Das Rollenspiel Dark Deity ist zumindest vom Namen her ein ganz schön dunkles Unterfangen und die Kriege, die ihr hier austragt, haben es trotz Pixel-Optik ziemlich in sich. Als Strategie-Titel, der sich von Genre-Klassikern und Vorbildern wie der Fire Emblem-Reihe inspiriert haben lassen will, bekommt ihr mehr als 54 spielbare Klassen, die ihr als Einheiten mit eigenen Upgrade-Pfaden verbessern könnt.Mit denen zieht ihr dann natürlich gegen feindliche Truppen in die Schlacht, um die Welt von Terrazael zu retten. Der altmodische und mitunter etwas eingestaubte Look während den Kämpfen wird bei Dialogen durch ansehnliche 2D-Modelle aufgelockert, die mit mehr als 30 spielbaren und vertonten Charakteren zum Tragen kommen und deren zwischenmenschliche Beziehungen im Verlauf der Geschichte im Vordergrund stehen.Wenn sich Dark Deity wie ein Spiel anhört, bei dem ihr euer Gehirn anstrengen und über euren nächsten Zug nachdenken müsst, dann bildet Evil Dead: The Game einen kettensägenscharfen Kontrast zum Kopf abschalten und absägen. Das Horror-Abenteuer ist in der Welt der Evil Dead-Filme angesiedelt und hat deshalb auch die berühmten Charaktere der Reihe im Gepäck.In den Rollen von Ash Williams und seinen taffen Freunden zieht ihr mit Kettensäge, Schrotflinte und anderen Waffen in Koop- oder PvP-Multiplayer-Partien in den Kampf, um den kandarischen Dämon ein für alle Mal aufzuhalten. Wer Lust hat, die Seiten zu wechseln, kann aber auch als blutrünstiger Dämon Jagd auf Ash und Co. machen.Dark Deity und Evil Dead: The Game stehen ab sofort kostenlos im Epic Games Store zum Herunterladen bereit, allerdings nur bis zum 24. November um 17 Uhr. Dann werden die Gratis-Titel wie jede Woche ausgewechselt und es gibt neues Futter für eure Spielebibliothek.Schon jetzt hat Epic außerdem verraten, welches digitale Abenteuer euch nächste Woche erwartet: So werden die beiden aktuellen Gratis-Spiele am 24. November von Star Wars: Squadrons abgelöst. Die Multiplayer-Gefechte im Weltraum lassen euch ins Cockpick vieler ikonischer Raumschiffe wie etwa dem TIE-Fighter oder dem X-Wing steigen.