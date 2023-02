Epic Games Store: Mafia-Management und Stealth-Liebling bei neuen Gratis-Spielen

City of Gangsters: Zahlenschieben als Mafiaboss

Dishonored: Der Tod des Outsiders – Stealth-Action mit Standalone-Abenteuer

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Der Januar ist vorbei, die Gratis-Aktion vomgeht weiter: Auch die nächsten elf Monate scheint das Unternehmen seiner Tradition treu zu bleiben, wöchentlich zwei Spiele zu verschenken.Erst letzte Woche konntet ihr mitund Hell is Others zwei starke Gegensätze im: Ein narratives Abenteuer rund um einen für die Mafia arbeitenden Schweinezüchter und ein isometrischer Shooter mit Lovecraft-Anleihen. Die Spiele von dieser Woche, die ihrumsonst eurer Bibliothek hinzufügen könnt, verlangen hingegen beide einen kühlen Kopf.Inwerdet ihr feststellen, dass der Alltag eines Mafiabosses nicht nur aus Schutzgelderpressungen und wilden Partys besteht: Stattdessen gilt es, eure Management-Fähigkeiten zu schärfen und den Mob nach bestem Wissen und ohne Gewissen aufzubauen und zu einem wahren Imperium der gut organisierten Kriminalität heranzuziehen.Dabei steckt der Teufel im Detail: Ressourcen wollen genauso verteilt werden, wie Polizisten bestochen, Güter geschmuggelt und neue Handlanger rekrutiert. Dass City of Gangsters in den 1920ern angesiedelt ist und die Prohibition den Alkoholausschank zum Verbrechen macht, kommt euch als Experte für Schwarzmarkthandel natürlich gerade recht.Auch insolltet ihr ein Organisationstalent sein und einen gut durchdachten Plan aufstellen: Welches eurer Ziele schaltet ihr zuerst aus, welche Wachen sind dabei im Weg und welche Lüftungsschächte könnten als Zufluchtsort dienen? Der Standalone-Ableger von Arkanes Stealth-Reihe verlangt wie seine Genre-Geschwister leise Sohlen und einen scharfen Verstand.Dabei schlüpft ihr in die Rolle von Billie Lurk, besser bekannt als die wohl gefährlichste Attentäterin von ganz Dunwall. Um den Outsider aufzuhalten und die Unruhen im Kaiserreich zu beenden, verbündet ihr euch kurzerhand mit eurem Mentor Daud und packt ein Arsenal an tödlichen Waffen und noch tödlicheren Fähigkeiten aus, um den alles entscheidenden Auftrag durchzuführen.Falls ihr City of Gangsters und Dishnored: Der Tod des Outsiders bereits verdaut oder zumindest bis zum 9. Februar um 16:59 heruntergeladen und in eine Tupper-Dose für später gepackt habt, könnt ihr eure Augen bereits auf die nächste Gratis-Mahlzeit richten. Die steht tatsächlich bewusst im Singular, denn dem Epic Games Store sind offenbar die Zutaten ausgegangen.Daher gibt es nächste Woche nur ein Spiel zum kostenlosen Download:ist dann aber trotz seines Namens hoffentlich ein Erfolgsrezept für sattmachenden Spielspaß. Falls euch der einzige Gang nicht geschmeckt hat, beschwert euch bitte nicht beim Koch, sondern beim Epic Games Store, dass man euch keine Alternative serviert hat. Ebenfalls keine Alternative haben PS Plus-Kunden in Kürze mit der 20 Spiele-starken Collection –