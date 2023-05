Epic Games Store: Diese Woche gibt es einen modernen Rollenspiel-Klassiker gratis

Fallout New Vegas: Zeit für die Endzeit

Nächstes Gratis-Spiel bleibt vorerst ein Geheimnis

Während sich das PlayStation Showcase mit neuen Spielen selbst übertreffen will, setzt derbei seinem Gratis-Titel diese Woche auf einen echten Klassiker.Mit der Ultimate Edition vonkönnt ihr euch bei dem digitalen Online-Shop aktuell nämlich das Basisspiel samt aller Erweiterungen vollkommen kostenlos sichern und dann auch nach Ablauf der Aktion jederzeit das Ödland der Endzeit betreten. Ein bisschen Tempo ist aber angesagt, schließlich gilt das Angebot nurDabei steht Fallout New Vegas nicht unbedingt für Hektik, schließlich bietet sich das vonentwickelte und mehr als gigantische Ödland für eine gemächliche Erkundungstour an. Kommt es dabei zu einem Zusammenstoß mit feindlichen Gangs oder mutierten Monstern, heißt es allerdings Knarre zücken oder Beine in die Hand nehmen.Letztes aktuelles Video: Fallout New Vegas Ultimate Edition TrailerWie ihr bei den Auseinandersetzungen vorgeht, bestimmt ihr selbst, und macht euch die Rolle des niedergeschossenen Kuriers so voll und ganz zu eigen. Falls euch die Story- und Gameplay-Prämisse noch nicht überzeugt haben, den Epic Games Store aufzurufen, empfehlen wir euch nochmal, wo das Rollenspiel trotz technischer Schwächen eineeinheimsen konnte.Wer mit Fallout New Vegas wenig anfangen kann oder den Rollenspiel-Klassiker schon in- und auswendig kennt, bekommt nächste Woche dann ein neues Gratis-Spiel im Epic Games Store serviert. Welches das ist, wollte der Steam-Konkurrent aber noch nicht enthüllen. Keine Überraschung ist der Enthüllungszeitpunkt:erfahrt ihr, welcher kostenlose Titel sich hinter dem Vorhang verbirgt.Ob wir irgendwann nochmal ein neues Fallout bekommen, steht aktuell dagegen in den Sternen., wie man im Oktober letzten Jahres in einem Interview verriet, aber dafür bräuchte man natürlich die Genehmigung von Bethesda. Die dürften wohl selbst irgendwann an Fallout 5 arbeiten, zumindest sobald man mitund demfertig ist.