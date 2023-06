Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel schickt euch und eure Freunde auf Geisterjagd

Midnight Ghost Hunt: Manischer Multiplayer

Epic Games Store will Spieler weiter überraschen

Die Temperaturen steigen, die Preise auch: Angesichts der Inflation lohnt auch diese Woche ein Blick in dene, um gegebenenfalls den eigenen Geldbeutel zu schonen.Wie jede Woche verschenkt der Steam-Konkurrent nämlich einen Titel, den ihr innerhalb der Zeitspanne von sieben Tagen kostenlos herunterladen und dann für immer behalten könnt.ein echter Rollenspielklassiker der Moderne am Start, nochsetzt man jetzt auf eine gruselige Geisterjagd.Das sich noch imbefindendelädt nämlich in eine prall gefüllte Geisterbahn ein, in der vier Spieler in die Rolle der Jäger und vier in die Rolle der Schreckgespenster schlüpfen. Ähnlich wie beiheißt es dann Mann gegen Geist, wobei beide Parteien auf ihre ganz eigenen Waffen setzen.Als Jäger stattet euch Midnight Ghost Hunt natürlich mit der entsprechenden Technologie aus, um die aufmüpfigen Bettlaken ein für allemal einzufangen. Ein paarbekommen die menschlichen Widersacher auch, um sich gegen die Gespenster zu behaupten, die wiederum in Möbelstücke schlüpfen und Stühle oder Tische als Wurfgeschosse verwenden können.Genau wiewar auch Midnight Ghost Hunt bis zu seiner gestrigen Enthüllung eine Überraschung, aktuell herrscht im Epic Games Store nämlich wieder ganz schöne Geheimniskrämerei. Welches Spiel euchkostenlos beim Online Shop erwartet, hat man dementsprechend auch noch nicht verraten, wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.Falls ihr in der Zwischenzeit viele Spiele für kleines Geld sucht:bekommen Metroidvania-Fans beispielsweise fast zehn Spiele fürgeboten, währendohne Extrakosten in ihre Bibliothek packen oder auf die eigene Festplatte ziehen dürfen.