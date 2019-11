No Straight Roads: Die englischen Synchronsprecher im Trailer - 4Players.de

Metronomik stellt im folgenden Trailer die englischen Synchronsprecher/Stimmen aus No Straight Roads vor. In dem Musik-Abenteuer kämpfen die Mitglieder einer Indie-Rock-Band gegen ein EDM-Imperium (Electronic Dance Music).Wan Hazmer, Lead Game Designer von Final Fantasy 15, beschrieb No Straight Roads im PlayStation Blog folgendermaßen: "Das Spiel bringt euch nach Vinyl City, wo der Megakonzern NSR (No Straight Roads) die Kontrolle über alle Clubs an sich gerissen hat. NSR fungiert auch als Label für elektronische Tanzmusik und lässt nur seine eigene Musik spielen. Ihr spielt als Mayday und Zuke, zwei Mitglieder der Indie-Rockband Bunk Bed Junction, die es in gigantischen Bosskämpfen mit den Interpreten von NSR aufnehmen und sich so die Kontrolle über die Stadt zurückholen möchten. No Straight Roads wurde erschaffen, um den Stellenwert des Audios in einem Videospiel zu stärken, ohne dass es zu einem Rhythmusspiel wird, und um mithilfe starker visueller Elemente eine Geschichte über verschiedene Musikkulturen zu erzählen. Eigentlich ist es ein Actionspiel der besonderen Art! Es spielt sich ähnlich wie, sagen wir, Kingdom Hearts oder Devil May Cry. Man kann angreifen, springen und sich frei bewegen, und alles, was auf dem Bildschirm passiert, ist eng mit der Musik verbunden. Ihr müsst dem Beat nicht folgen, aber wenn ihr die Beziehung zwischen den Angriffen der Gegner und der Musik versteht, habt ihr im Kampf einen Vorteil!"Letztes aktuelles Video: Level Up Play Trailer - English Voice Over