Stadia: Google stellt Testmöglichkeiten für Spiele und Service-Angebote in Aussicht - 4Players.de

Google möchte in Zukunft Schnupperangebote (Trials) für seinen Service und auch die dazugehörigen Spiele anbieten. Das hat John Justice, Head of Product, nach Angaben von PC Gamer in einem Interview bei StadiaCast in Aussicht gestellt. Allerdings soll das Feature erst zu einem noch nicht näher spezifizierten Zeitpunkt nach dem Start des Streaming-Services im November zur Verfügung stehen, doch steht es auf der Prio-Liste angeblich weit oben.Justice legt Wert darauf zu betonen, dass man sowohl potenziellen Neukunden den Service mit zeitlich beschränkten Probe-Phasen schmackhaft machen als auch Abonnenten des kostenpflichtigen Stadia Pro mit Testversionen zu neuen Spielen etwas bieten will.Derzeit sind allerdings noch viele weitere Fragen zu Googles Streaming-Service offen: So konnte Justice noch nicht sagen, ob Free-to-play-Titel wie Fortnite oder Apex Legends ebenfalls ein Pro-Abo benötigen, wie das Zusammenspiel mit anderen Services wie UPlay Plus funktionieren soll oder wie es mit der Unterstützung von Mods aussehen wird.Letztes aktuelles Video: Stadia Connect Official Recap In 3 Minutes 662019